Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок африканских наций
19 января 2026, 05:28 | Обновлено 19 января 2026, 05:29
Садио Мане уговорил партнеров вернуться на поле в финале КАН

Драма финального матча Кубка Африки

Садио Мане уговорил партнеров вернуться на поле в финале КАН
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сенегальской сборной Садио Мане нашел эмоциональные слова для партнеров, чтобы убедить их возобновить игру в финале Кубка Африки против Марокко (1:0).

Напомним, что после назначения неоднозначного 11–метрового удара в ворота сенегальцев главный тренер Пап Тиав распорядился увести коллектив в раздевалку. Позже именно Садио Мане поспособствовал возвращению футболистов на газон. Исполнявший пенальти Браим Диас пробил «паненкой» точно в руки вратарю Эдуару Менди.

«Мы будем играть как мужчины!» – заявил Мане.

Итоговый успех сенегальцам принес забитый мяч в овертайме. Таким образом, Сенегал во второй раз в своей истории завоевал золотые медали Кубка африканских наций.

Садио Мане сборная Сенегала по футболу сборная Марокко по футболу Кубок африканских наций
Михаил Олексиенко Источник: Footmercato
