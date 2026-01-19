Садио Мане уговорил партнеров вернуться на поле в финале КАН

Лидер сенегальской сборной Садио Мане нашел эмоциональные слова для партнеров, чтобы убедить их возобновить игру в финале Кубка Африки против Марокко (1:0).

Напомним, что после назначения неоднозначного 11–метрового удара в ворота сенегальцев главный тренер Пап Тиав распорядился увести коллектив в раздевалку. Позже именно Садио Мане поспособствовал возвращению футболистов на газон. Исполнявший пенальти Браим Диас пробил «паненкой» точно в руки вратарю Эдуару Менди.

«Мы будем играть как мужчины!» – заявил Мане.

Итоговый успех сенегальцам принес забитый мяч в овертайме. Таким образом, Сенегал во второй раз в своей истории завоевал золотые медали Кубка африканских наций.