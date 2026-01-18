Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
Australian Open
18 января 2026, 05:05 |
462
0

32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча

Маркета Вондроушова не сыграет с Баптист, чешку заменила Таунсенд

18 января 2026, 05:05 |
462
0
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA 34) не сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2026.

Чешка, которая была посеяна под 32-м номером, снялась за час до стартового матча – в 1/64 финала Маркета должна была сыграть против Хейли Баптист (США, WTA 66).

«Мне очень жаль, что мне пришлось сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за продолжающихся проблем с плечом. После всего, с чем мне пришлось столкнуться, я должна поставить здоровье на первое место, хотя это решение далось мне нелегко. Спасибо всем за понимание и поддержку».

Вместо Вондроушовой против Баптист сыграет Тейлор Таунсенд, которая получила статус лаки-лузера.

По теме:
Определена потенциальная соперница Костюк во втором раунде Australian Open
Предсезонка с Алькарасом не помогла: 22-й номер АТР быстро покинул AO-2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Маркета Вондроушова Хейли Баптист Тейлор Таунсенд Australian Open 2026 травма травма плеча
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Футбол | 17 января 2026, 13:55 0
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона
Анонс 22 тура АПЛ: битва Манчестеров, Ярмолюк против Челси в дерби Лондона

17–19 января состоятся поединки 22-го тура чемпионата Англии

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала роскошную грудь
Футбол | 17 января 2026, 22:42 2
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала роскошную грудь
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала роскошную грудь

Елизавета Третьякова раздала красоты

Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Футбол | 17.01.2026, 14:40
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Футбол | 17.01.2026, 10:29
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Элина Свитолина – Кристина Букша. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 18.01.2026, 03:57
Элина Свитолина – Кристина Букша. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Кристина Букша. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 53
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
17.01.2026, 09:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем