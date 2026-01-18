32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
Маркета Вондроушова не сыграет с Баптист, чешку заменила Таунсенд
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA 34) не сыграет на Открытом чемпионате Австралии 2026.
Чешка, которая была посеяна под 32-м номером, снялась за час до стартового матча – в 1/64 финала Маркета должна была сыграть против Хейли Баптист (США, WTA 66).
«Мне очень жаль, что мне пришлось сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за продолжающихся проблем с плечом. После всего, с чем мне пришлось столкнуться, я должна поставить здоровье на первое место, хотя это решение далось мне нелегко. Спасибо всем за понимание и поддержку».
Вместо Вондроушовой против Баптист сыграет Тейлор Таунсенд, которая получила статус лаки-лузера.
