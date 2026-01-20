Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мадридский Атлетико нацелился на нападающего ПСЖ
Испания
20 января 2026, 03:42
29
0

Португалец на радаре матрасников

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к форварду «ПСЖ» Гонсалу Рамушу.

На данный момент приоритетом для мадридцев является усиление средней линии, однако клуб уже планирует поиск классической «девятки» на будущий сезон, информирует Marca. Сообщается, что именно португальский нападающий может стать ключевой фигурой в трансферном списке на эту роль.

Технический департамент «Атлетико» высоко оценивает игровые качества футболиста. Матеу Алемани осознает, что для успешного завершения подобного перехода подготовку необходимо начинать заранее.

Существует высокая вероятность, что в летнее межсезонье команду покинут Антуан Гризманн, Александр Серлот или даже Хулиан Альварес. В связи с этим приобретение нового центрфорварда станет обязательным условием для клуба.

В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Рамуш принял участие в 18 встречах, записав на свой счет 4 забитых мяча.

Михаил Олексиенко Источник: Marca
