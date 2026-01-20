Защитник Интера оценил шансы команды в матче против Арсенала
Аканджи высказал свои соображения по поводу лондонцев
Защитник «Интера» Мануэль Аканджи, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», высказал свои соображения относительно «Арсенала».
Миланский клуб сегодня, 20 января, встретится с лондонцами в рамках 7–го тура Лиги чемпионов.
– На мой взгляд, «Арсенал» входит в число сильнейших коллективов Европы. Не считаю их безусловным номером один, но они точно среди лучших, так что нас ждет серьезное испытание, к которому мы полностью готовы.
– Как вы оцениваете развитие «Арсенала» в последнее время?
– У меня дома трое детей, поэтому на просмотр футбола остается не так много времени. Тем не менее, очевидно, что у «канониров» очень мощный и сбалансированный состав. Они показывают завидную стабильность, а это ключевой фактор для успешной борьбы сразу в нескольких турнирах.
– За счет чего их можно одолеть?
– Ключом к успеху станет эффективная реализация. В матчах с грандами любая оплошность может стать фатальной, но это правило работает в обе стороны.
Нам необходимо проявить хладнокровие и решительность в завершающей фазе, а также минимизировать брак при владении мячом. Предстоит сложная игра, где важна сплоченность всей команды.
– В минувшем сезоне «Арсенал» создал немало трудностей «Интеру», а сейчас они особенно опасны в нападении. Насколько тяжело придется защитникам?
– Мне сложно проводить параллели с прошлым годом, так как я тогда еще не выступал за этот клуб. «Арсенал» – грозный оппонент, они крайне результативны, особенно при розыгрыше стандартов.
В еврокубках всегда приходится противостоять форвардам экстра–класса: мы уже видели мощную атаку у «Атлетико» и «Ливерпуля». Нам жизненно важно сохранять максимальную концентрацию.
– Кого вы считаете лидером европейского футбола сейчас и какие задачи стоят перед «Интером»?
– Лично для меня мюнхенская «Бавария» на данный момент является эталоном в Европе. Они демонстрируют выдающийся футбол, много забивают и надежны в защите.
Что касается наших амбиций, то главная цель – победа в Серии А, как и всегда. В Лиге чемпионов первостепенная задача – закрепиться в первой восьмерке. Дальше будет видно, ведь все знают потенциал «Интера», – отметил Аканджи.
