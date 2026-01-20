Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Интера оценил шансы команды в матче против Арсенала
Лига чемпионов
20 января 2026, 05:48 | Обновлено 20 января 2026, 05:50
Аканджи высказал свои соображения по поводу лондонцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Интера» Мануэль Аканджи, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», высказал свои соображения относительно «Арсенала».

Миланский клуб сегодня, 20 января, встретится с лондонцами в рамках 7–го тура Лиги чемпионов.

– На мой взгляд, «Арсенал» входит в число сильнейших коллективов Европы. Не считаю их безусловным номером один, но они точно среди лучших, так что нас ждет серьезное испытание, к которому мы полностью готовы.

– Как вы оцениваете развитие «Арсенала» в последнее время?

– У меня дома трое детей, поэтому на просмотр футбола остается не так много времени. Тем не менее, очевидно, что у «канониров» очень мощный и сбалансированный состав. Они показывают завидную стабильность, а это ключевой фактор для успешной борьбы сразу в нескольких турнирах.

– За счет чего их можно одолеть?

– Ключом к успеху станет эффективная реализация. В матчах с грандами любая оплошность может стать фатальной, но это правило работает в обе стороны.

Нам необходимо проявить хладнокровие и решительность в завершающей фазе, а также минимизировать брак при владении мячом. Предстоит сложная игра, где важна сплоченность всей команды.

– В минувшем сезоне «Арсенал» создал немало трудностей «Интеру», а сейчас они особенно опасны в нападении. Насколько тяжело придется защитникам?

– Мне сложно проводить параллели с прошлым годом, так как я тогда еще не выступал за этот клуб. «Арсенал» – грозный оппонент, они крайне результативны, особенно при розыгрыше стандартов.

В еврокубках всегда приходится противостоять форвардам экстра–класса: мы уже видели мощную атаку у «Атлетико» и «Ливерпуля». Нам жизненно важно сохранять максимальную концентрацию.

– Кого вы считаете лидером европейского футбола сейчас и какие задачи стоят перед «Интером»?

– Лично для меня мюнхенская «Бавария» на данный момент является эталоном в Европе. Они демонстрируют выдающийся футбол, много забивают и надежны в защите.

Что касается наших амбиций, то главная цель – победа в Серии А, как и всегда. В Лиге чемпионов первостепенная задача – закрепиться в первой восьмерке. Дальше будет видно, ведь все знают потенциал «Интера», – отметил Аканджи.

Мануэль Аканджи Интер Милан Лига чемпионов Арсенал Лондон
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
