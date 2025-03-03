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  4. Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 23:55 |
282
0

Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»

Хацкевич вспомнил слова Лобановского после разгрома в Лиге чемпионов

03 марта 2025, 23:55 |
282
0
Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»
ФК Динамо. Валерий Лобановский

Бывший футболист «Динамо» Александр Хацкевич вспомнил поражение в Киеве от «Ювентуса» в Лиге чемпионов 1997/98 (1:4) и признался, как на него отреагировал культовый тренер Валерий Лобановский.

«То поражение Ювентусу в сезоне 1997/98 годов, я о матче в Киеве (1:4), было, как бы это ни звучало, возможно, странно для вас, закономерным. Знаете, что сказал Лобановский? Его слова: «Если бы мы прошли тот Юве, то это было бы несправедливо. Мы не имели права проходить тогда». Валерий Васильевич всегда реально оценивал футбол и возможности своей команды», – сказал Хацкевич.

Ранее Хацкевич рассказал о периоде карьеры, когда играл под руководством легендарного наставника Валерия Лобановского.

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Валерий Лобановский Динамо Киев Александр Хацкевич Лига чемпионов Ювентус
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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