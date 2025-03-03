Легенда Динамо: «Знаете, что сказал Лобановский после 1:4 от Юве в ЛЧ?»

Бывший футболист «Динамо» Александр Хацкевич вспомнил поражение в Киеве от «Ювентуса» в Лиге чемпионов 1997/98 (1:4) и признался, как на него отреагировал культовый тренер Валерий Лобановский.

«То поражение Ювентусу в сезоне 1997/98 годов, я о матче в Киеве (1:4), было, как бы это ни звучало, возможно, странно для вас, закономерным. Знаете, что сказал Лобановский? Его слова: «Если бы мы прошли тот Юве, то это было бы несправедливо. Мы не имели права проходить тогда». Валерий Васильевич всегда реально оценивал футбол и возможности своей команды», – сказал Хацкевич.

Ранее Хацкевич рассказал о периоде карьеры, когда играл под руководством легендарного наставника Валерия Лобановского.