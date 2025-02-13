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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 13:29 |
643
0

Экс-тренер Динамо: «Мы уступили 0:8, но тот Челси победил в Лиге Европы»

Александр Хацкевич вспомнил неудачу в еврокубках

13 февраля 2025, 13:29 |
643
0
Экс-тренер Динамо: «Мы уступили 0:8, но тот Челси победил в Лиге Европы»
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился мнением о своей работе во главе столичного клуба, а также вспомнил поражение от лондонского «Челси» в Лиге Европы:

– О том, что возглавить киевское «Динамо» было вашей мечтой, вы говорили еще тогда, когда находились в статусе играющего тренера «Динамо» минского. Мечта в итоге сбылась. Однако вряд ли таким вы представляли развитие и продолжение…

– Давайте начнем с того, что я, пожалуй, единственный тренер «Динамо», который прошел все ступени – возглавлял команды U19, «Динамо-2» и основу. Да, согласен, для киевлян второе место – не результат. Но давайте посмотрим в таблицу. В 2017 году команда под руководством Реброва проиграла «Шахтеру» 13 очков. Мы через год – два. Не сыграв матч против «Мариуполя». Чемпионами мы не стали не на футбольном поле.

Я сразу сказал, что эта команда – не для Лиги чемпионов. Это многим не нравилось, но это было так. Поймите, что Лига чемпионов – это только деньги для клуба. Однако нашим уровнем стала Лига Европы. И там мы чувствовали себя хорошо, два года подряд выигрывали групповой турнир досрочно, за два тура до финиша. Потом проходили 1/16-ю – сначала АЭК, затем «Олимпиакос». А в 1/8 попадали на команды из топ-чемпионатов. При этом с «Лацио» боролись: 2:2 на выезде и 0:2 в Киеве, дважды пропустили после стандартов.

А с «Челси» все, думаю, понятно. Big difference, большая разница. Согласен, мы проиграли 0:8, но затем «Челси» выиграл Лигу Европы. Нам упрекали, дескать, нас разорвал Оливье Жиру. А он еще после этого пять лет за сборную Франции выступал, играл в финале чемпионата мира. Просто не забивал долго, мы улучшили ему контрактные условия в «Челси». Надо помогать людям, – сказал Хацкевич.

В 2019 году в противостоянии 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» уступило английскому «Челси» с общим счетом 0:8 (0:3, 0:5), а лондонский клуб в итоге дошел до финала и победил в турнире.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига Европы Челси Александр Хацкевич
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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