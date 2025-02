Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»

Вспоминая вчера яркие и не очень события игрокской карьеры, сегодня «Старая школа» представит другого Хацкевича – тренера. Александр Николаевич объяснил, за что ему на этом этапе стыдно, а за что не очень, рассказал Sport.ua о Супряге, Миколенко, сотрудничестве с Краcниковым и европейской Горловке.

Александр Николаевич, когда Лобановского не стало, «Динамо» в концовке сезона растеряло большое очковое преимущество над «Шахтером» и впервые за десять лет не стало чемпионом…

– Валерий Васильевич ушел слишком рано (в 63 года – авт.), он мог принести еще много пользы. Конечно, это был шок. От которого мы тогда не отошли. Двойной шок, когда умирают люди такого масштаба, которые сделали клубу столько полезного. Потому, разумеется, что-то сломалось не только в команде, но и в структуре клуба в целом. «Динамо» оказалось словно на развилке, никто не понимал, какой вектор движения выбирать. Братья Суркисы должны определяться – оставлять своего тренера, который будет работать по принципам Лобановского или приглашать иностранца. Попробовали в итоге оба направления.

– Вам не кажется, что проблема в том, что того доверия, которое испытывал Лобановский, не имел от братьев Суркисов ни один из украинских тренеров?

– Доверие было, поскольку Лобановский давал результат. А за результатом скрывается и финансовый аспект. Скажем, после продажи Шевченко была улучшена инфраструктура как подготовки первой команды, так и детской академии. Собственно система и так некоторое время еще работала и при Михайличенко в 2003-2004 годах команда неплохо играла в Лиге чемпионов. Однако уровень футболистов, игравших за основу «Динамо», постепенно падал. И это сказалось на результатах.

А потом начались поиски. Не обязательно уместные. У Украины всегда был свой стиль игры. Но после 2012 года, когда Испания в Киеве выиграла Евро, мы почему-то начали слепо копировать испанский стиль футбола. 13 лет прошло и до сих пор пытаемся копировать. Пора понять, что мы не будем играть как испанцы. Следует беречь идентичность не только страны, но и своего футбола. Который в Украине всегда имел узнаваемое лицо. Во времена СССР всегда существовали грузинский, белорусский, спартаковский стили, но именно футбол, исповедуемый киевским «Динамо», постоянно считался современным. Да, надо учиться и что-то прибавлять, но основу оставлять свою. Вот итальянцы придерживаются своего стиля, несмотря на общие тенденции. Они никогда не будут играть «тики-таку», а всегда будут опираться прежде всего на дисциплину в обороне, где-то игру один в один. Мы же после 2012-го, когда украинский футбол пережил времена самого большого финансового расцвета, начали что-то выдумывать и отреклись от корней.

Фото Ивана Вербицкого

– Вы тот период застали, возглавляя дублеров «Динамо». На вашу работу указанные выше тенденции влияли?

– Работая сначала с дублем, а потом с «Динамо-2», я застал трех тренеров во главе главной команды – Юрия Семина, Олега Блохина и немного Сергея Реброва. Семин и Блохин в работу дубля и «Динамо-2» не вмешивались вообще. У них были свои задачи. В то время в первой команде хватало сильных легионеров, молодые игроки из дубля могли рассчитывать разве что на то, чтобы время от времени потренироваться с основой. Семин еженедельно делегировал мне футболистов, у которых не было игровой практики и соответственно, просматривая их в дубле или «Динамо-2», мог заметить кого-то из молодых. Молодежь была хороша – Жора Бущан, Виталий Буяльский. Они тогда выделялись, но уровень нашего чемпионата был таков, что выше первой лиги им подняться было сложно. Вот сейчас в основе «Динамо» много молодежи. Уверен, в чемпионате образца 2012-2014 годов 80% этих ребят играло бы в первой лиге. При этом, когда «Динамо-2» тренировал я, от нас вообще не требовали результата. Выступлениями за эту команду молодые футболисты могли пройти процесс адаптации к взрослому футболу после юношеского.

«Чемпионами мы не стали не на футбольном поле»

– Систему «Динамо» вы на время покинули, возглавив в 2014 сборную Беларуси. Которая при вас играла нестабильно – забирала очки у Франции, но теряла с Люксембургом…

– При условии, что против Люксембурга мы провели один из лучших матчей под моим руководством с точки зрения качества. Ударили по воротам соперника 28 раз, а Люксембург – дважды и, забив однажды после рикошета, свел игру вничью. Такие матчи иногда бывают. С французами мы сыграли на равных – не только отбивались, но проводили острые контратаки. Неплохо мы смотрелись и во встрече против испанцев.

Вообще сборную Беларуси я согласился возглавить во многом потому, что знал это поколение футболистов еще с тех пор, когда завершал карьеру игрока и начинал тренерский путь в минском «Динамо». Большинство сборников образца 2014-2016 годов тогда начинало выступления во взрослом футболе. Я понимал, что если браться за работу со сборной Беларуси, то только тогда и с этим поколением. Поскольку дальше у нас по игрокам – пропасть. Отмечу, что соглашался работать тогда, при условии, что в мою работу никто вмешиваться не будет. Понятно, что Беларусь – специфическая страна, особенно в спорте, полностью контролируемом государством.

– В отличие от Украины, где власть традиционно относится к футболу с большим уважением, режим лукашенко футболистов не очень жалует…

– В их понимании футболисты – тунеядцы. Но в мою работу, к счастью, никто не вмешивался. Со временем, правда, начали советовать, что нужно омолаживать команду. «Я сам вижу, что нужно делать», - ответил. Но когда со стороны Федерации началось давление, я понял, что долго мы сотрудничать не сможем. В Беларуси, как и в Украине, есть скаутский отдел. Так вот, учитывая каких футболистов мне предлагали… Я бы этих скаутов…

– В мешок и с моста?

– Витя Леоненко так о футболистах говорит. Однако могу сказать, что скауты, которые что-то советовали мне тогда и работающие сейчас, не сильно отличаются друг от друга.

– О том, что возглавить киевское «Динамо» было вашей мечтой, вы говорили еще тогда, когда находились в статусе играющего тренера «Динамо» минского. Мечта в итоге сбылась. Однако вряд ли таким вы представляли развитие и продолжение…

– Давайте начнем с того, что я, пожалуй, единственный тренер «Динамо», который прошел все ступени – возглавлял команды U19, «Динамо-2» и основу. Да, согласен, для киевлян второе место – не результат. Но давайте посмотрим в таблицу. В 2017 году команда под руководством Реброва проиграла «Шахтеру» 13 очков. Мы через год – два. Не сыграв матч против «Мариуполя». Чемпионами мы не стали не на футбольном поле. Причины почему так произошло, почему игра в Мариуполе не состоялась, мне известны, но я сейчас не буду о них говорить. Это не в моей компетенции. Кроме того, нужно учесть, что в сезоне, который предшествовал нашему приходу, чемпионат игрался по другой формуле. Команды играли в два круга – дважды с «Шахтером», дважды с «Мариуполем». Чемпионат-2017/18 проводился в четыре круга. Соответственно, мы играли с «Шахтером» и «Мариуполем» по четыре раза. И соответственно только потому находились в проигрышной ситуации. Но даже при этом нам не хватило только того, непроведенного матча с «Мариуполем».

Вспомните также, скольких футболистов мы потеряли в период 2017-2018 годов: Максим Коваль, Евгений Хачериди, Николай Морозюк, Андрей Ярмоленко, Домагой Вида, Сергей Рыбалка, Дьемерси Мбокани, Дерлис Гонсалес, Артем Кравец, предатель Мораэс, раньше команду покинул Виторину Антунеш. Это – основной состав. А кто явился? Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, стабильно начали играть Витя Цыганков, Володя Шепелев и Тамаш Кадар. Из основного состава у нас остались только Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, в конце при Реброве начали играть Виталий Буяльский и Цыганков. Все.

Мы перестроились, но при этом остались конкурентоспособными. Я сразу сказал, что эта команда – не для Лиги чемпионов. Это многим не нравилось, но это было так. Поймите, что Лига чемпионов – это только деньги для клуба. Однако нашим уровнем стала Лига Европы. И там мы чувствовали себя хорошо, два года подряд выигрывали групповой турнир досрочно, за два тура до финиша. Потом проходили 1/16-ю – сначала АЭК, затем «Олимпиакос». А в 1/8 попадали на команды из топ-чемпионатов. При этом с «Лацио» боролись: 2:2 на выезде и 0:2 в Киеве, дважды пропустили после стандартов.

А с «Челси» все, думаю, понятно. Big difference, большая разница. Согласен, мы проиграли 0:8, но затем «Челси» выиграл Лигу Европы. Нам упрекали, дескать, нас разорвал Оливье Жиру. А он еще после этого пять лет за сборную Франции выступал, играл в финале чемпионата мира. Просто не забивал долго, мы улучшили ему контрактные условия в «Челси». Надо помогать людям. Как говорит александр григорьевич лукашенко, тяжело им в Европе. Вот мы всей командой решили Жиру поддержать, дали ему отличиться после года без голов.

«Честно сказал Красникову: это не игроки уровня киевского «Динамо»

– Все, о чем вы говорите, имеет основание. Но, вероятно, стоит вернуться к началу, когда «Динамо» проиграло в квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойзу», победив швейцарцев 3:1 дома. Похоже, что если бы не та неудача, ситуация в «Динамо» и ваша судьба в этой должности могли сложиться по-другому. После того как команда не попала в групповой турнир Лиги чемпионов, ушли Ярмоленко и Вида и «Динамо» действительно уже было не таким конкурентоспособным…

– Это как в случае с «Баварией» в 1999-м. Противостояние с «Янг Бойзом» должны были закрывать в Киеве. Должны были тогда забивать пять-шесть и не пропускать. Но выиграли 3:1, а в Берне дважды ошиблись – привезли пенальти и забили в свои ворота. Макс Коваль немного помог. Но это футбол. С этой командой, которая имела опыт выступлений в Лиге чемпионов, мы, конечно, были бы сильнее. Но, тем не менее, мне за свою работу в «Динамо» не стыдно. Мы дважды уступили «Шахтеру», который был объективно сильнее по подбору игроков. В еврокубках тоже не проваливались. Честно вам скажу: по завершении сезона-2018/19 я не ходил и не просился на работу. Игорь Михайлович сам меня набрал и сказал: «Хотим продолжить с тобой сотрудничество в дальнейшем». Президент выразил понимание, что строится новая команда и нужно время, чтобы она заиграла. Впрочем, на старте сезона-2019/20 мы проиграли в квалификации «Брюгге» и тот факт, что мы в третий раз подряд не попали в Лигу чемпионов, сыграл свою роль. Мы расстались и мне это понятно.

– В то время много говорили о ваших отношениях с тогдашним вице-президентом «Динамо» Евгением Красниковым, о том, что он навязывал вам не устраивавших вас футболистов. Что было на самом деле?

– У меня с Евгением были отличные отношения тогда и остались поныне. На мою работу он никак не влиял. Да, я высказывал Жене претензии по качеству футболистов, которых он тогда привез – Сидклея и Буэно. Честно сказал Красникову: «Это не игроки уровня киевского «Динамо». Может, для «Металлиста» они были бы и неплохие. Но не для нас. Буэно играл на позиции Цыганкова. Какой я должен был сделать выбор? Ответ, думаю, очевиден. А слева в обороне мы имели Йосипа Пиварича и Миколенко. Где найти место Сидклею? Женя предлагает: «Подними его выше». А куда повыше? Там Вербич.

А вот Чече, которого Красников привез – отличный футболист. Другое дело, что у нас он себя не проявил. Мы потом с Женей размышляли, почему именно. Чече у нас появился 26-летним и решил, что будет незаменимым. А оказалось, что здесь ребята тоже умеют играть в футбол. На этой позиции мы тогда имели Сидорчука, Гармаша, Шепелева, Буяльского, Шапаренко. Они не хотели уступать место в составе. Чече в таких обстоятельствах должен был немного проявить характер. Однако ему было тяжело после нагрузок на сборах. Женя предлагал применить индивидуальный подход и снизить объем нагрузок. Однако это было бы нечестно в отношении, скажем, к Сидорчуку, Гармашу, Буяльскому, которые «рыгали» на уровне со всеми. Да, не буду скрывать, возможно, опыта работы с бразильскими футболистами мне не хватило.

– Был тогда в «Динамо» еще датчанин Миккель Дуэлунн…

– Этого парня кто-то посоветовал Игорю Михайловичу, а селекционный отдел поддержал. «Пожалуйста, – говорю, – если есть лишние пять миллионов. Однако в этой позиции у нас Шапаренко, свой парень». Кроме того, датчане в украинском футболе не выступали никогда. Никто не понимал, адаптируется ли он здесь. В итоге оказалось, что Миккель ничем не лучше наших ребят. Да, это квалифицированный и перспективный футболист, но практика показала, что нагрузок он не выдерживает, очень травматичен. Вопрос не в моих симпатиях или антипатиях. Просто Дуэлунн был слабее украинских футболистов.

– После ухода Мбокани в «Динамо» остро ощущался дефицит забивного центрфорварда. Казалось, что проблему может устранить Фран Соль. Но он тоже в Киеве не заиграл.

– Франа взяли по моему предложению. Однако парню банально не повезло. Вспомните, как он дебютировал: гол в ворота «Олимпиакоса» в Лиге Европы, гол «Зари» в чемпионате, а затем третья игра в Чернигове и тяжелая травма ключицы. Это был тот нападающий, который нам нужен. Соль немного бегал, не прессинговал, как Беседин. Однако Артем в 25-ти матчах забивал пять-шесть мячей. Этого мало. Но с Солем нам тоже не повезло: сначала ключица, потом на сборах рвал заднюю поверхность бедра. Однако это был тот футболист, который мог поставить концовку. У него были такие черты, которых после Мбокани не имел никто.

– В этом контексте не могу не затронуть болезненную тему Владислава Супряги.

– Влад – это сказка с грустным концом. Впрочем, для футболиста пока он еще играет, не закончилось ничего. Но Хацкевич х***вый, Михайличенко и Луческу – такие же. Теперь х***вый Бартулович? И только Влад хорош. Давно говорю, что этому парню нужно разобраться в себе. Или его так преподнесли, что он до сих пор не способен реально оценить свои возможности, или я не знаю. Не исключаю, что это такой уровень, такой интеллект игрока. У Супряги есть сильные черты, как по своему возрасту он рано повзрослел, выделялся физическими данными. Влад стал чемпионом мира-2019 среди юношей. На том же чемпионате выступал Эрлинг Холланд, забил в одном матче девять мячей, но даже не вышел из группы. Но чувствуете нынешнюю пропасть между Холландом и Супрягой?

«В Украине у меня был только один инцидент с журналистом»

– Александр Николаевич, полномасштабная война ввела в наш лексикон новое слово – ИПСО, сокращение от информационно-психологической операции. Тогда мы, гражданские еще не знали, как это обозначить, но мне выглядело, что ваш заключительный сезон в «Динамо» именно направленным против вас и вашего тренерского штаба ИПСО и сопровождался…

– Я знаю тех неудачников, которые эту лодку раскачивали. Не буду переходить на личности, они сами себя узнают. Могу сказать, что эти люди тяжелее вилки ничего в своей жизни не держали, а давление у них поднимается только оттого, что они не могут опорожниться. К стрессам отношусь спокойно, что-то могу перевести на юмор, что-то принять, а что-то нет. Однако мнения тех людей, которые тогда работали против меня, мне безразличны. Мы лично не знакомы, знаю только, как они выглядят.

– Это представители СМИ?

– Воздержусь от ответа. В Украине у меня был только один инцидент с журналистом. Я тогда еще был игроком. Человек на час опоздал на интервью. Это некрасиво, надо извиниться. А не начинать с наездов, что я должен был его подождать. Дал ему в лоб в воспитательных целях.

– Когда-то писал, что вы не захотели ему давать интервью, ныне покойный Артем Франков.

– Не знаю, что Артем себе такое вспомнил. Могу сказать, что как журналиста и профессионала я его уважал. А чем не угодил? Может, когда-нибудь по 100 грамм не выпил вместе? Может быть, это ему не понравилось.

– Александр Николаевич, в завершение темы о динамовской странице вашей деятельности скажите, по какому принципу подбирали тренерский штаб? Ведь что Лужный, что Шацких – представители той же старой школы, с принципами, о которых сейчас начали забывать.

– Олег и Макс – это олицетворение традиций киевского «Динамо». Эти люди собственным примером показали, как нужно выкладываться за команду, как ее нужно любить. Кроме того, я не мог пренебрегать опытом Олега Романовича – как игровым, так и жизненным и тренерским. У Макса опыта меньше, но он отвечал за контакт между первой и второй командами. Он там работал, знал футболистов. Именно благодаря Максу Шацких, пропустив этап молодежного футбола, в первой команде оказался Миколенко. У меня на этом фоне еще был неприятный разговор с директором динамовской академии (Александром Ищенко – авт.). Он убеждал, что не надо форсировать, что Виталий слишком молод, мы его загоняем. Но когда Миколенко пришел в команду, Лужный сразу сказал: «Это игрок основного состава. Зачем ему играть с детским садом?»

Фото Івана Вербицького. Хацкевич, Лужний, Шацьких

«Ошибка, которую буду признавать всю жизнь»

– Предыдущий вопрос на самом деле является подводкой к следующему. Действительно, вы и Шацких – олицетворение традиций «Динамо», носители тех ценностей, которые уважают фанаты команды. И после этого – переезд в россию, в «Ротор», шаг, который останется пятном на безупречной репутации.

– Это моя страшная ошибка, которую буду признавать всю жизнь. Самое главное, что этот шаг не дал мне абсолютно ничего и в профессиональном аспекте. «Ротор» – команда на государственном содержании. Футбол там никому не нужен, клуб нужен исключительно для решения личных вопросов, прикрытия для освоения денег.

– После этого судьба занесла вас сразу на Кипр. Где вы тоже задержались недолго, всего на полтора месяца.

– Людям, которые не прошли все это, трудно понять, что в наше время белорусу получить визу и возможность выезжать в Европу крайне сложно. Да, мне несколько раз предлагали получить украинское гражданство. Однако отказывался, потому что считаю себя белорусом. Так вот, выехать из Украины могу, а получить вид на жительство в Европе сложно. В Польше после начала полномасштабной войны в Украине существует специальная программа для белорусов с четкой гражданской позицией, по которой такой вид можно получить. С тех пор как мы с семьей после 24.02.2022 уехали, на получение документов для себя и семьи потратил два года. При этом он не имел права выезжать за пределы шенгенской зоны. Потому в один момент пришлось покидать Кипр и переезжать в Польшу.

Из-за чего я ушел из «Кармиотиссы» – другой вопрос. Могу сказать, что уровень футбола там сейчас очень неплох и результаты встреч наших клубов с кипрскими в еврокубках тому свидетельство. «Кармиотисса» – тоже команда хорошая. Однако беда кипрского футбола, что там есть клубы, не всегда играющие по правилам. Не придерживаются принципов Fair play, скажем так. Я в такой футбол играть не хотел. Тот матч, который мы проиграли 0:4 и который стал для нас последним, был под красным флажком, то есть под подозрением букмекерских контор. Когда мне сказали, что нужно играть fix-game, сказал: «Ребята, без меня». После завершения сезона у «Кармиотиссы» под подозрением было 11 матчей.

– Обреченной на провал авантюрой выглядело и ваше следующее место тренерской деятельности – польский «Заглембе» из Сосновца. Как вы решились возглавить команду, находившуюся на последних местах в таблице второго дивизиона?

– Когда был в Польше, позвонил Мариуш Левандовски. «Ты без работы?» – спрашивает. «Да, жду документов, получу через четыре месяца». «Так что будешь сидеть? Бери команду. Есть такая вероятность, что я спустя некоторое время зайду в «Заглембе» в статусе спортивного директора. Будем делать частный клуб», – говорит Мариуш. Дело в том, что в Польше все команды тоже муниципальные. Я послушал, поехал, посмотрел. Звоню Левандовски: «Давай как-нибудь все это закончим». «Да нет, подожди, скоро должен зайти инвестор», – успокаивает Мариуш.

Инвестор действительно приехал, мы познакомились. Это парень с амбициями, живет в Лондоне. Я отметил, что уровень футболистов в «Заглембе» ужаснный. Лишь три неплохие, остальных нужно менять. Я с такого уровня игроками в карьере не сталкивался вообще. Левандовски посоветовал взять украинцев и со своей стороны обещал дать игроков из Термалики из Нечицы, в которой тогда работал. На том и сошлись.

Когда во время сборов начал проводить дважды в день тренировки, мне сказали, что никогда в жизни на сборах двухразовых тренировок в «Заглембе» не было. Затем пришел на обед и понял, что с такой едой о второй тренировке не может быть речи. Там были блюда, вообще не совместимые с занятиями спортом. Все украинские ребята, приехавшие в Сосновец, были на голову сильнее местных игроков. Даже вратарь Алексей Шевченко, у которого длительное время не было игровой практики. Он нам очень помог. То же касается Леши Довгого, Артема Сухоцкого. Очень жаль, что из-за травмы выпал Леша Быков. Местные тренеры приходили и говорили, что такого уровня игроков у них никогда не было. Однако общий уровень оставался очень низким. Уровень всего в комплексе. Я это видел это и хотел уйти. Уже третий день.

«Потерпи. Даже если мы сейчас вылетим, потом зайдем назад», – успокаивал Левандовски.

– В итоге вы ушли после инцидента с фанатами.

– Тогда кибицы почему на базу пришли? В команде было два старших футболиста, у которых в контракте было прописано, что они должны сыграть определенный процент матчей для автоматического продолжения сотрудничества. Я об этом не знал. В моем понимании, этих ребят не должно быть не просто в команде, а рядом с ней. Вот они и договорились с кибицами. И те пришли, покричали "черные get out", "белорусы get out", "украинцы get out". Пошумели немного, кого-то хотели ударить.

– Будто говорили, что ударили.

– Была попытка агрессии. Однако я разрядил ситуацию, когда сказал, что на этом все и покинул тренировку. Набрал руководителей клуба, но никто из них не вышел, хотя офис находится рядом с тренировочным полем. Позвонил Левандовски: «Мариуш, спроси мэра города, почему никто из клуба не отреагировал на инцидент». Полиция прибыла, когда все разошлись. Начали разбираться. «Кого-то избивали?» – спрашивают. «Вы что? Посмотрите на меня» – отвечаю. «Вы будете снимать телесные?» – «А что снимать?»

Левандовски по итогам всего говорит: «Мне жена сказала, что тоже туда не отпустит».

Что ж, отрицательный опыт – тоже опыт. Могу сказать, что по инфраструктуре «Заглембе» может позавидовать кто угодно: три натуральных поля, два поля в манеже, тренажерный зал, современный стадион. А рядом – ледовый дворец и дворец для игровых видов спорта.

Вместе с тем сам Сосновец – это Горловка 80-х. В Горловке играл против дубля «Шахтера» в 90-м. За донетчан тогда Серега Ребров выступал. Так вот, оказавшись в Сосновце, словно переместился на 34 года назад. Все угрюмое, люди не улыбаются. Это просто катастрофа! Когда год назад сборная Украины по хоккею впервые за 11 лет победила там поляков и выиграла олимпийскую квалификацию, мы начали шутить, что Сосновец – это черная отметина. Юношеская сборная Польши по футболу там тоже проигрывала.

Фото Ивана Вербицкого. Александр Хацкевич с тренерами сборной Украины по хоккею Дмитрием Христичем и Олегом Шафаренко после матча с поляками в Сосновце

– В нашей хоккейной сборной наоборот говорили, что вы пришли на фарт. И потом весной смеялись, когда команда в литовском Каунасе готовилась к чемпионату мира и появилась информация, что вы приедете на переговоры относительно работы в местном «Жальгирисе».

– (Смеется). Я узнал, что хоккеисты уже уехали, и решил не ехать. А если серьезно, то разговоры были, но дальше них дело не пошло.

– В итоге выходит, уже почти год вы без работы.

– Недавно встречались с президентом одного клуба, потянули друг другу руки и разошлись. Есть варианты по трудоустройству в странах бывшего СССР. Однако я их рассматривать не хочу. Хотя речь шла о командах, выступающих в еврокубках. Также есть экзотические предложения – из Таиланда, Индонезии. Однако у меня другие планы. В сентябре я вернулся в Украину и пока уезжать отсюда не собираюсь.

– Здесь война и, мягко говоря, опасно.

– Это так. Но я решил, что буду здесь. Я бы три года назад не выезжал. Но тогда нужно было решить вопрос с документами и должен был находиться в Польше. Сейчас, когда есть возможность ездить и работать по всей Европе, вернулся туда, где мне комфортно. Хотя, конечно, никому не пожелаешь того, что сейчас чувствуют украинцы. В Киеве еще не так страшно. У меня есть друзья в Харькове, Сумах, Чернигове, Запорожье. У них гораздо опаснее, но они не хотят уезжать из родного города. Все разъехаться тоже не могут. Я со своей стороны тоже чем могу помогаю. И самостоятельно, и участием в поединках в поддержку украинской армии.