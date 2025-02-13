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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»
Чемпионат Украины
13 февраля 2025, 10:43 |
1416
3

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»

Вторая часть интервью легендарного динамовца Sport.ua – о тренерской деятельности

13 февраля 2025, 10:43 |
1416
3
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы никогда не будем играть как испанцы»
Sport.ua

Вспоминая вчера яркие и не очень события игрокской карьеры, сегодня «Старая школа» представит другого Хацкевича – тренера. Александр Николаевич объяснил, за что ему на этом этапе стыдно, а за что не очень, рассказал Sport.ua о Супряге, Миколенко, сотрудничестве с Краcниковым и европейской Горловке.

Александр Николаевич, когда Лобановского не стало, «Динамо» в концовке сезона растеряло большое очковое преимущество над «Шахтером» и впервые за десять лет не стало чемпионом…
– Валерий Васильевич ушел слишком рано (в 63 года авт.), он мог принести еще много пользы. Конечно, это был шок. От которого мы тогда не отошли. Двойной шок, когда умирают люди такого масштаба, которые сделали клубу столько полезного. Потому, разумеется, что-то сломалось не только в команде, но и в структуре клуба в целом. «Динамо» оказалось словно на развилке, никто не понимал, какой вектор движения выбирать. Братья Суркисы должны определяться – оставлять своего тренера, который будет работать по принципам Лобановского или приглашать иностранца. Попробовали в итоге оба направления.

– Вам не кажется, что проблема в том, что того доверия, которое испытывал Лобановский, не имел от братьев Суркисов ни один из украинских тренеров?
– Доверие было, поскольку Лобановский давал результат. А за результатом скрывается и финансовый аспект. Скажем, после продажи Шевченко была улучшена инфраструктура как подготовки первой команды, так и детской академии. Собственно система и так некоторое время еще работала и при Михайличенко в 2003-2004 годах команда неплохо играла в Лиге чемпионов. Однако уровень футболистов, игравших за основу «Динамо», постепенно падал. И это сказалось на результатах.

А потом начались поиски. Не обязательно уместные. У Украины всегда был свой стиль игры. Но после 2012 года, когда Испания в Киеве выиграла Евро, мы почему-то начали слепо копировать испанский стиль футбола. 13 лет прошло и до сих пор пытаемся копировать. Пора понять, что мы не будем играть как испанцы. Следует беречь идентичность не только страны, но и своего футбола. Который в Украине всегда имел узнаваемое лицо. Во времена СССР всегда существовали грузинский, белорусский, спартаковский стили, но именно футбол, исповедуемый киевским «Динамо», постоянно считался современным. Да, надо учиться и что-то прибавлять, но основу оставлять свою. Вот итальянцы придерживаются своего стиля, несмотря на общие тенденции. Они никогда не будут играть «тики-таку», а всегда будут опираться прежде всего на дисциплину в обороне, где-то игру один в один. Мы же после 2012-го, когда украинский футбол пережил времена самого большого финансового расцвета, начали что-то выдумывать и отреклись от корней.

Фото Ивана Вербицкого

– Вы тот период застали, возглавляя дублеров «Динамо». На вашу работу указанные выше тенденции влияли?
– Работая сначала с дублем, а потом с «Динамо-2», я застал трех тренеров во главе главной команды – Юрия Семина, Олега Блохина и немного Сергея Реброва. Семин и Блохин в работу дубля и «Динамо-2» не вмешивались вообще. У них были свои задачи. В то время в первой команде хватало сильных легионеров, молодые игроки из дубля могли рассчитывать разве что на то, чтобы время от времени потренироваться с основой. Семин еженедельно делегировал мне футболистов, у которых не было игровой практики и соответственно, просматривая их в дубле или «Динамо-2», мог заметить кого-то из молодых. Молодежь была хороша – Жора Бущан, Виталий Буяльский. Они тогда выделялись, но уровень нашего чемпионата был таков, что выше первой лиги им подняться было сложно. Вот сейчас в основе «Динамо» много молодежи. Уверен, в чемпионате образца 2012-2014 годов 80% этих ребят играло бы в первой лиге. При этом, когда «Динамо-2» тренировал я, от нас вообще не требовали результата. Выступлениями за эту команду молодые футболисты могли пройти процесс адаптации к взрослому футболу после юношеского.

«Чемпионами мы не стали не на футбольном поле»

– Систему «Динамо» вы на время покинули, возглавив в 2014 сборную Беларуси. Которая при вас играла нестабильно – забирала очки у Франции, но теряла с Люксембургом…
– При условии, что против Люксембурга мы провели один из лучших матчей под моим руководством с точки зрения качества. Ударили по воротам соперника 28 раз, а Люксембург – дважды и, забив однажды после рикошета, свел игру вничью. Такие матчи иногда бывают. С французами мы сыграли на равных – не только отбивались, но проводили острые контратаки. Неплохо мы смотрелись и во встрече против испанцев.

Вообще сборную Беларуси я согласился возглавить во многом потому, что знал это поколение футболистов еще с тех пор, когда завершал карьеру игрока и начинал тренерский путь в минском «Динамо». Большинство сборников образца 2014-2016 годов тогда начинало выступления во взрослом футболе. Я понимал, что если браться за работу со сборной Беларуси, то только тогда и с этим поколением. Поскольку дальше у нас по игрокам – пропасть. Отмечу, что соглашался работать тогда, при условии, что в мою работу никто вмешиваться не будет. Понятно, что Беларусь – специфическая страна, особенно в спорте, полностью контролируемом государством.

– В отличие от Украины, где власть традиционно относится к футболу с большим уважением, режим лукашенко футболистов не очень жалует…
– В их понимании футболисты – тунеядцы. Но в мою работу, к счастью, никто не вмешивался. Со временем, правда, начали советовать, что нужно омолаживать команду. «Я сам вижу, что нужно делать», - ответил. Но когда со стороны Федерации началось давление, я понял, что долго мы сотрудничать не сможем. В Беларуси, как и в Украине, есть скаутский отдел. Так вот, учитывая каких футболистов мне предлагали… Я бы этих скаутов…

– В мешок и с моста?
– Витя Леоненко так о футболистах говорит. Однако могу сказать, что скауты, которые что-то советовали мне тогда и работающие сейчас, не сильно отличаются друг от друга.

– О том, что возглавить киевское «Динамо» было вашей мечтой, вы говорили еще тогда, когда находились в статусе играющего тренера «Динамо» минского. Мечта в итоге сбылась. Однако вряд ли таким вы представляли развитие и продолжение…
– Давайте начнем с того, что я, пожалуй, единственный тренер «Динамо», который прошел все ступени – возглавлял команды U19, «Динамо-2» и основу. Да, согласен, для киевлян второе место – не результат. Но давайте посмотрим в таблицу. В 2017 году команда под руководством Реброва проиграла «Шахтеру» 13 очков. Мы через год – два. Не сыграв матч против «Мариуполя». Чемпионами мы не стали не на футбольном поле. Причины почему так произошло, почему игра в Мариуполе не состоялась, мне известны, но я сейчас не буду о них говорить. Это не в моей компетенции. Кроме того, нужно учесть, что в сезоне, который предшествовал нашему приходу, чемпионат игрался по другой формуле. Команды играли в два круга – дважды с «Шахтером», дважды с «Мариуполем». Чемпионат-2017/18 проводился в четыре круга. Соответственно, мы играли с «Шахтером» и «Мариуполем» по четыре раза. И соответственно только потому находились в проигрышной ситуации. Но даже при этом нам не хватило только того, непроведенного матча с «Мариуполем».

Вспомните также, скольких футболистов мы потеряли в период 2017-2018 годов: Максим Коваль, Евгений Хачериди, Николай Морозюк, Андрей Ярмоленко, Домагой Вида, Сергей Рыбалка, Дьемерси Мбокани, Дерлис Гонсалес, Артем Кравец, предатель Мораэс, раньше команду покинул Виторину Антунеш. Это – основной состав. А кто явился? Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, стабильно начали играть Витя Цыганков, Володя Шепелев и Тамаш Кадар. Из основного состава у нас остались только Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, в конце при Реброве начали играть Виталий Буяльский и Цыганков. Все.

Мы перестроились, но при этом остались конкурентоспособными. Я сразу сказал, что эта команда – не для Лиги чемпионов. Это многим не нравилось, но это было так. Поймите, что Лига чемпионов – это только деньги для клуба. Однако нашим уровнем стала Лига Европы. И там мы чувствовали себя хорошо, два года подряд выигрывали групповой турнир досрочно, за два тура до финиша. Потом проходили 1/16-ю – сначала АЭК, затем «Олимпиакос». А в 1/8 попадали на команды из топ-чемпионатов. При этом с «Лацио» боролись: 2:2 на выезде и 0:2 в Киеве, дважды пропустили после стандартов.

А с «Челси» все, думаю, понятно. Big difference, большая разница. Согласен, мы проиграли 0:8, но затем «Челси» выиграл Лигу Европы. Нам упрекали, дескать, нас разорвал Оливье Жиру. А он еще после этого пять лет за сборную Франции выступал, играл в финале чемпионата мира. Просто не забивал долго, мы улучшили ему контрактные условия в «Челси». Надо помогать людям. Как говорит александр григорьевич лукашенко, тяжело им в Европе. Вот мы всей командой решили Жиру поддержать, дали ему отличиться после года без голов.

«Честно сказал Красникову: это не игроки уровня киевского «Динамо»

– Все, о чем вы говорите, имеет основание. Но, вероятно, стоит вернуться к началу, когда «Динамо» проиграло в квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойзу», победив швейцарцев 3:1 дома. Похоже, что если бы не та неудача, ситуация в «Динамо» и ваша судьба в этой должности могли сложиться по-другому. После того как команда не попала в групповой турнир Лиги чемпионов, ушли Ярмоленко и Вида и «Динамо» действительно уже было не таким конкурентоспособным…
– Это как в случае с «Баварией» в 1999-м. Противостояние с «Янг Бойзом» должны были закрывать в Киеве. Должны были тогда забивать пять-шесть и не пропускать. Но выиграли 3:1, а в Берне дважды ошиблись – привезли пенальти и забили в свои ворота. Макс Коваль немного помог. Но это футбол. С этой командой, которая имела опыт выступлений в Лиге чемпионов, мы, конечно, были бы сильнее. Но, тем не менее, мне за свою работу в «Динамо» не стыдно. Мы дважды уступили «Шахтеру», который был объективно сильнее по подбору игроков. В еврокубках тоже не проваливались. Честно вам скажу: по завершении сезона-2018/19 я не ходил и не просился на работу. Игорь Михайлович сам меня набрал и сказал: «Хотим продолжить с тобой сотрудничество в дальнейшем». Президент выразил понимание, что строится новая команда и нужно время, чтобы она заиграла. Впрочем, на старте сезона-2019/20 мы проиграли в квалификации «Брюгге» и тот факт, что мы в третий раз подряд не попали в Лигу чемпионов, сыграл свою роль. Мы расстались и мне это понятно.

– В то время много говорили о ваших отношениях с тогдашним вице-президентом «Динамо» Евгением Красниковым, о том, что он навязывал вам не устраивавших вас футболистов. Что было на самом деле?
– У меня с Евгением были отличные отношения тогда и остались поныне. На мою работу он никак не влиял. Да, я высказывал Жене претензии по качеству футболистов, которых он тогда привез – Сидклея и Буэно. Честно сказал Красникову: «Это не игроки уровня киевского «Динамо». Может, для «Металлиста» они были бы и неплохие. Но не для нас. Буэно играл на позиции Цыганкова. Какой я должен был сделать выбор? Ответ, думаю, очевиден. А слева в обороне мы имели Йосипа Пиварича и Миколенко. Где найти место Сидклею? Женя предлагает: «Подними его выше». А куда повыше? Там Вербич.

А вот Чече, которого Красников привез – отличный футболист. Другое дело, что у нас он себя не проявил. Мы потом с Женей размышляли, почему именно. Чече у нас появился 26-летним и решил, что будет незаменимым. А оказалось, что здесь ребята тоже умеют играть в футбол. На этой позиции мы тогда имели Сидорчука, Гармаша, Шепелева, Буяльского, Шапаренко. Они не хотели уступать место в составе. Чече в таких обстоятельствах должен был немного проявить характер. Однако ему было тяжело после нагрузок на сборах. Женя предлагал применить индивидуальный подход и снизить объем нагрузок. Однако это было бы нечестно в отношении, скажем, к Сидорчуку, Гармашу, Буяльскому, которые «рыгали» на уровне со всеми. Да, не буду скрывать, возможно, опыта работы с бразильскими футболистами мне не хватило.

– Был тогда в «Динамо» еще датчанин Миккель Дуэлунн…
– Этого парня кто-то посоветовал Игорю Михайловичу, а селекционный отдел поддержал. «Пожалуйста, – говорю, – если есть лишние пять миллионов. Однако в этой позиции у нас Шапаренко, свой парень». Кроме того, датчане в украинском футболе не выступали никогда. Никто не понимал, адаптируется ли он здесь. В итоге оказалось, что Миккель ничем не лучше наших ребят. Да, это квалифицированный и перспективный футболист, но практика показала, что нагрузок он не выдерживает, очень травматичен. Вопрос не в моих симпатиях или антипатиях. Просто Дуэлунн был слабее украинских футболистов.

– После ухода Мбокани в «Динамо» остро ощущался дефицит забивного центрфорварда. Казалось, что проблему может устранить Фран Соль. Но он тоже в Киеве не заиграл.
– Франа взяли по моему предложению. Однако парню банально не повезло. Вспомните, как он дебютировал: гол в ворота «Олимпиакоса» в Лиге Европы, гол «Зари» в чемпионате, а затем третья игра в Чернигове и тяжелая травма ключицы. Это был тот нападающий, который нам нужен. Соль немного бегал, не прессинговал, как Беседин. Однако Артем в 25-ти матчах забивал пять-шесть мячей. Этого мало. Но с Солем нам тоже не повезло: сначала ключица, потом на сборах рвал заднюю поверхность бедра. Однако это был тот футболист, который мог поставить концовку. У него были такие черты, которых после Мбокани не имел никто.

– В этом контексте не могу не затронуть болезненную тему Владислава Супряги.
– Влад – это сказка с грустным концом. Впрочем, для футболиста пока он еще играет, не закончилось ничего. Но Хацкевич х***вый, Михайличенко и Луческу – такие же. Теперь х***вый Бартулович? И только Влад хорош. Давно говорю, что этому парню нужно разобраться в себе. Или его так преподнесли, что он до сих пор не способен реально оценить свои возможности, или я не знаю. Не исключаю, что это такой уровень, такой интеллект игрока. У Супряги есть сильные черты, как по своему возрасту он рано повзрослел, выделялся физическими данными. Влад стал чемпионом мира-2019 среди юношей. На том же чемпионате выступал Эрлинг Холланд, забил в одном матче девять мячей, но даже не вышел из группы. Но чувствуете нынешнюю пропасть между Холландом и Супрягой?

«В Украине у меня был только один инцидент с журналистом»

– Александр Николаевич, полномасштабная война ввела в наш лексикон новое слово – ИПСО, сокращение от информационно-психологической операции. Тогда мы, гражданские еще не знали, как это обозначить, но мне выглядело, что ваш заключительный сезон в «Динамо» именно направленным против вас и вашего тренерского штаба ИПСО и сопровождался…
– Я знаю тех неудачников, которые эту лодку раскачивали. Не буду переходить на личности, они сами себя узнают. Могу сказать, что эти люди тяжелее вилки ничего в своей жизни не держали, а давление у них поднимается только оттого, что они не могут опорожниться. К стрессам отношусь спокойно, что-то могу перевести на юмор, что-то принять, а что-то нет. Однако мнения тех людей, которые тогда работали против меня, мне безразличны. Мы лично не знакомы, знаю только, как они выглядят.

– Это представители СМИ?
– Воздержусь от ответа. В Украине у меня был только один инцидент с журналистом. Я тогда еще был игроком. Человек на час опоздал на интервью. Это некрасиво, надо извиниться. А не начинать с наездов, что я должен был его подождать. Дал ему в лоб в воспитательных целях.

– Когда-то писал, что вы не захотели ему давать интервью, ныне покойный Артем Франков.
– Не знаю, что Артем себе такое вспомнил. Могу сказать, что как журналиста и профессионала я его уважал. А чем не угодил? Может, когда-нибудь по 100 грамм не выпил вместе? Может быть, это ему не понравилось.

– Александр Николаевич, в завершение темы о динамовской странице вашей деятельности скажите, по какому принципу подбирали тренерский штаб? Ведь что Лужный, что Шацких – представители той же старой школы, с принципами, о которых сейчас начали забывать.
– Олег и Макс – это олицетворение традиций киевского «Динамо». Эти люди собственным примером показали, как нужно выкладываться за команду, как ее нужно любить. Кроме того, я не мог пренебрегать опытом Олега Романовича – как игровым, так и жизненным и тренерским. У Макса опыта меньше, но он отвечал за контакт между первой и второй командами. Он там работал, знал футболистов. Именно благодаря Максу Шацких, пропустив этап молодежного футбола, в первой команде оказался Миколенко. У меня на этом фоне еще был неприятный разговор с директором динамовской академии (Александром Ищенко – авт.). Он убеждал, что не надо форсировать, что Виталий слишком молод, мы его загоняем. Но когда Миколенко пришел в команду, Лужный сразу сказал: «Это игрок основного состава. Зачем ему играть с детским садом?»

Фото Івана Вербицького. Хацкевич, Лужний, Шацьких

«Ошибка, которую буду признавать всю жизнь»

– Предыдущий вопрос на самом деле является подводкой к следующему. Действительно, вы и Шацких – олицетворение традиций «Динамо», носители тех ценностей, которые уважают фанаты команды. И после этого – переезд в россию, в «Ротор», шаг, который останется пятном на безупречной репутации.
– Это моя страшная ошибка, которую буду признавать всю жизнь. Самое главное, что этот шаг не дал мне абсолютно ничего и в профессиональном аспекте. «Ротор» – команда на государственном содержании. Футбол там никому не нужен, клуб нужен исключительно для решения личных вопросов, прикрытия для освоения денег.

– После этого судьба занесла вас сразу на Кипр. Где вы тоже задержались недолго, всего на полтора месяца.
– Людям, которые не прошли все это, трудно понять, что в наше время белорусу получить визу и возможность выезжать в Европу крайне сложно. Да, мне несколько раз предлагали получить украинское гражданство. Однако отказывался, потому что считаю себя белорусом. Так вот, выехать из Украины могу, а получить вид на жительство в Европе сложно. В Польше после начала полномасштабной войны в Украине существует специальная программа для белорусов с четкой гражданской позицией, по которой такой вид можно получить. С тех пор как мы с семьей после 24.02.2022 уехали, на получение документов для себя и семьи потратил два года. При этом он не имел права выезжать за пределы шенгенской зоны. Потому в один момент пришлось покидать Кипр и переезжать в Польшу.

Из-за чего я ушел из «Кармиотиссы» – другой вопрос. Могу сказать, что уровень футбола там сейчас очень неплох и результаты встреч наших клубов с кипрскими в еврокубках тому свидетельство. «Кармиотисса» – тоже команда хорошая. Однако беда кипрского футбола, что там есть клубы, не всегда играющие по правилам. Не придерживаются принципов Fair play, скажем так. Я в такой футбол играть не хотел. Тот матч, который мы проиграли 0:4 и который стал для нас последним, был под красным флажком, то есть под подозрением букмекерских контор. Когда мне сказали, что нужно играть fix-game, сказал: «Ребята, без меня». После завершения сезона у «Кармиотиссы» под подозрением было 11 матчей.

– Обреченной на провал авантюрой выглядело и ваше следующее место тренерской деятельности – польский «Заглембе» из Сосновца. Как вы решились возглавить команду, находившуюся на последних местах в таблице второго дивизиона?
– Когда был в Польше, позвонил Мариуш Левандовски. «Ты без работы?» – спрашивает. «Да, жду документов, получу через четыре месяца». «Так что будешь сидеть? Бери команду. Есть такая вероятность, что я спустя некоторое время зайду в «Заглембе» в статусе спортивного директора. Будем делать частный клуб», – говорит Мариуш. Дело в том, что в Польше все команды тоже муниципальные. Я послушал, поехал, посмотрел. Звоню Левандовски: «Давай как-нибудь все это закончим». «Да нет, подожди, скоро должен зайти инвестор», – успокаивает Мариуш.

Инвестор действительно приехал, мы познакомились. Это парень с амбициями, живет в Лондоне. Я отметил, что уровень футболистов в «Заглембе» ужаснный. Лишь три неплохие, остальных нужно менять. Я с такого уровня игроками в карьере не сталкивался вообще. Левандовски посоветовал взять украинцев и со своей стороны обещал дать игроков из Термалики из Нечицы, в которой тогда работал. На том и сошлись.

Когда во время сборов начал проводить дважды в день тренировки, мне сказали, что никогда в жизни на сборах двухразовых тренировок в «Заглембе» не было. Затем пришел на обед и понял, что с такой едой о второй тренировке не может быть речи. Там были блюда, вообще не совместимые с занятиями спортом. Все украинские ребята, приехавшие в Сосновец, были на голову сильнее местных игроков. Даже вратарь Алексей Шевченко, у которого длительное время не было игровой практики. Он нам очень помог. То же касается Леши Довгого, Артема Сухоцкого. Очень жаль, что из-за травмы выпал Леша Быков. Местные тренеры приходили и говорили, что такого уровня игроков у них никогда не было. Однако общий уровень оставался очень низким. Уровень всего в комплексе. Я это видел это и хотел уйти. Уже третий день.

«Потерпи. Даже если мы сейчас вылетим, потом зайдем назад», – успокаивал Левандовски.

– В итоге вы ушли после инцидента с фанатами.
– Тогда кибицы почему на базу пришли? В команде было два старших футболиста, у которых в контракте было прописано, что они должны сыграть определенный процент матчей для автоматического продолжения сотрудничества. Я об этом не знал. В моем понимании, этих ребят не должно быть не просто в команде, а рядом с ней. Вот они и договорились с кибицами. И те пришли, покричали "черные get out", "белорусы get out", "украинцы get out". Пошумели немного, кого-то хотели ударить.

– Будто говорили, что ударили.
– Была попытка агрессии. Однако я разрядил ситуацию, когда сказал, что на этом все и покинул тренировку. Набрал руководителей клуба, но никто из них не вышел, хотя офис находится рядом с тренировочным полем. Позвонил Левандовски: «Мариуш, спроси мэра города, почему никто из клуба не отреагировал на инцидент». Полиция прибыла, когда все разошлись. Начали разбираться. «Кого-то избивали?» – спрашивают. «Вы что? Посмотрите на меня» – отвечаю. «Вы будете снимать телесные?» – «А что снимать?»

Левандовски по итогам всего говорит: «Мне жена сказала, что тоже туда не отпустит».

Что ж, отрицательный опыт – тоже опыт. Могу сказать, что по инфраструктуре «Заглембе» может позавидовать кто угодно: три натуральных поля, два поля в манеже, тренажерный зал, современный стадион. А рядом – ледовый дворец и дворец для игровых видов спорта.

Вместе с тем сам Сосновец – это Горловка 80-х. В Горловке играл против дубля «Шахтера» в 90-м. За донетчан тогда Серега Ребров выступал. Так вот, оказавшись в Сосновце, словно переместился на 34 года назад. Все угрюмое, люди не улыбаются. Это просто катастрофа! Когда год назад сборная Украины по хоккею впервые за 11 лет победила там поляков и выиграла олимпийскую квалификацию, мы начали шутить, что Сосновец – это черная отметина. Юношеская сборная Польши по футболу там тоже проигрывала.

Фото Ивана Вербицкого. Александр Хацкевич с тренерами сборной Украины по хоккею Дмитрием Христичем и Олегом Шафаренко после матча с поляками в Сосновце

– В нашей хоккейной сборной наоборот говорили, что вы пришли на фарт. И потом весной смеялись, когда команда в литовском Каунасе готовилась к чемпионату мира и появилась информация, что вы приедете на переговоры относительно работы в местном «Жальгирисе».
(Смеется). Я узнал, что хоккеисты уже уехали, и решил не ехать. А если серьезно, то разговоры были, но дальше них дело не пошло.

– В итоге выходит, уже почти год вы без работы.
– Недавно встречались с президентом одного клуба, потянули друг другу руки и разошлись. Есть варианты по трудоустройству в странах бывшего СССР. Однако я их рассматривать не хочу. Хотя речь шла о командах, выступающих в еврокубках. Также есть экзотические предложения – из Таиланда, Индонезии. Однако у меня другие планы. В сентябре я вернулся в Украину и пока уезжать отсюда не собираюсь.

– Здесь война и, мягко говоря, опасно.
– Это так. Но я решил, что буду здесь. Я бы три года назад не выезжал. Но тогда нужно было решить вопрос с документами и должен был находиться в Польше. Сейчас, когда есть возможность ездить и работать по всей Европе, вернулся туда, где мне комфортно. Хотя, конечно, никому не пожелаешь того, что сейчас чувствуют украинцы. В Киеве еще не так страшно. У меня есть друзья в Харькове, Сумах, Чернигове, Запорожье. У них гораздо опаснее, но они не хотят уезжать из родного города. Все разъехаться тоже не могут. Я со своей стороны тоже чем могу помогаю. И самостоятельно, и участием в поединках в поддержку украинской армии.

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Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
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Ми кращі за іспанців
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0
MrStepanovM .
а зачем нам играть как испанцы?  
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0
max3535
Кто так говорит не принадлежат нашему футболу, нам нужны лидеры которые будут делать футбол с прессингом  и  контролем мяча 
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