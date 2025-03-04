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Лига чемпионов
04 марта 2025, 22:44 | Обновлено 04 марта 2025, 22:48
266
1

ВИДЕО. Не было ли офсайда? Как Арсенал оформил ПСВ третий гол в матче ЛЧ

Микель Мерино на 31-й сделал счет 3:0, VAR не нашел причин отменить забитый мяч

04 марта 2025, 22:44 | Обновлено 04 марта 2025, 22:48
266
1
ВИДЕО. Не было ли офсайда? Как Арсенал оформил ПСВ третий гол в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 31-й минуте счет стал 3:0 в пользу канониров.

Гол оформил Микель Мерино после «пожара» в обороне хозяев.

VAR долго просматривал эпизод на возможный офсайд, но ничего не нашел. Рефери указал на центр поля.

❗️ ВИДЕО. Не было ли офсайда? Как Арсенал оформил ПСВ третий гол в матче ЛЧ

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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avk2307
после этого момента еще минуту играли
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