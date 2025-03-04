4 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы играют на стадионе Филипс в Эйндховене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 31-й минуте счет стал 3:0 в пользу канониров.

Гол оформил Микель Мерино после «пожара» в обороне хозяев.

VAR долго просматривал эпизод на возможный офсайд, но ничего не нашел. Рефери указал на центр поля.

❗️ ВИДЕО. Не было ли офсайда? Как Арсенал оформил ПСВ третий гол в матче ЛЧ