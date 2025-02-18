Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову
Ранее «горняки» проявляли интерес к бразильцу Луису Гильерме, имеющему контракт с «молотобойцами»
22-летний звездный хавбек «Шахтера» Георгий Судаков летом с высокой долей вероятности покинет Украину и переберется в одну из европейских топ-лиг.
Заинтересованность в полузащитнике проявляли многие гранды, в том числе «Манчестер Сити», «Наполи», а последним неудачником, который не сумел согласовать вопрос трансфера Судакова с «горняками» оказался «Порту».
Однако сейчас на авансцену выходит «Вест Хэм», который уже начал контактировать с «Шахтером» на предмет летнего перехода Судакова.
Пока известно только то, что украинский клуб запросит за своего футболиста не менее 65 миллионов евро.
Интересно, что ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» торгуется с «Вест Хэмом» по 18-летнему вингеру Луису Гильерме, за которого «горняки» якобы даже готовы заплатить около 20 миллионов евро.
Не исключено, что в процессе торгов «Вест Хэму» и «Шахтеру» удастся провернуть сразу два больших трансфера, когда в Англию переедет Судаков, а в Украину отправится Гильерме.
В текущем сезоне на счету Судакова 25 матчей, 10 голов и 3 ассиста за «Шахтер».
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