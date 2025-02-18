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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 10:35 |
2711
12

Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову

Ранее «горняки» проявляли интерес к бразильцу Луису Гильерме, имеющему контракт с «молотобойцами»

18 февраля 2025, 10:35 |
2711
12
Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову
shakhtar.com. Георгий Судаков

22-летний звездный хавбек «Шахтера» Георгий Судаков летом с высокой долей вероятности покинет Украину и переберется в одну из европейских топ-лиг.

Заинтересованность в полузащитнике проявляли многие гранды, в том числе «Манчестер Сити», «Наполи», а последним неудачником, который не сумел согласовать вопрос трансфера Судакова с «горняками» оказался «Порту».

Однако сейчас на авансцену выходит «Вест Хэм», который уже начал контактировать с «Шахтером» на предмет летнего перехода Судакова.

Пока известно только то, что украинский клуб запросит за своего футболиста не менее 65 миллионов евро.

Интересно, что ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» торгуется с «Вест Хэмом» по 18-летнему вингеру Луису Гильерме, за которого «горняки» якобы даже готовы заплатить около 20 миллионов евро.

Не исключено, что в процессе торгов «Вест Хэму» и «Шахтеру» удастся провернуть сразу два больших трансфера, когда в Англию переедет Судаков, а в Украину отправится Гильерме.

В текущем сезоне на счету Судакова 25 матчей, 10 голов и 3 ассиста за «Шахтер».

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Георгий Судаков Вест Хэм Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Луис Гильерме
Алексей Сливченко Источник: GiveMeSport
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Комментарии 12
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА Я КАНЕЧНА ФСЕЙ СВАЭЙ ДЫРА ЧКОЙ ЗА ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР НО АПЯТЬ НАС ПАДСТАВИЛИ КАК НАМ СЕВОДНЯ АТБЕВАТЬСЯ АТ ФСЕХ ЗА 65 МЕЛЕОНАВ СЛОЖНИЙ ДЕНЕК У НАС НАДА ТРЕБАВАТЬ ЗА СЕВОДНЯ АПЛАТУ В ДВАЙНОМ РАЗМЕРЕ
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+4
Remark
Поки що відомо лише те, що український клуб запросить за свого футболіста не менше 65 мільйонів євро. 
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+3
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DaVinci
Так, а де саме гучні трансфери???
Це посередні гравці
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+3
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Gargantua81
ну тогда Вест Хэм запросит за своего бразильчика и договорятся
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+3
Sergei2112
Только непонятно,кто неудачник-Шахтер,который  не смог продать игрока,сам игрок,который мог бы уже играть в Европе или те клубы,которые проявляли к Судакову определенный интерес,
А теперь начинается очередной сериал "продать-купить Судакова"
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+2
Микола Унгурян
було 40 млн і ніхто не купив, то Ахмєтов надіється що за 65 куплять? 
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+2
avk2307
По меркам АПЛ оба игрока даже ниже среднего, даже для Вест Хема эти игроки так себе.
А вот для УПЛ может и правда...
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+1
T-800
Порту просто не захотел переплачивать за Судакова, одних из королей на трансферном рынке поди разведи))
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+1
Bombardini
У Судакова непогані задатки, але він явно пересидів у Шахтарі. З тих, хто добре заграв за кордоном можна мабуть виділити лише Шеву та Зіну, які поїхали з нашого чемпу в досить ранньому віці і там ще встигли отримати свій прогрес
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0
apepa
В Челси продавайте Жору. Легко 80 млн вынут из кармана. Там одни лохи сидят!
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-1
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