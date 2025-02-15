Большой трансфер. Шахтер продолжает переговоры с Вест Хэмом

Шахтер продолжает переговоры с Вест Хэмом по поводу атакующего хавбека Вест Хэма Луиса Гильерме, однако общение с лондонским клубом и игроком проходит тяжело.

Украинский клуб надеется оформить переход еще зимой, но трансфер может состояться и летом.

Ранее директор Шахтера по футболу Дарио Срна заявил, что владелец клуба Ринат Ахметов дал добро на громкий переход, который может состояться сейчас или летом.

Очевидно, речь о 19-летнем Гильерме, за которого Вест Хэм, по информации британских СМИ, хочет более 20 миллионов евро, хотя игрок в сезоне провел лишь 7 матчей без результативных действий.