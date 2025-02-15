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  4. Большой трансфер. Шахтер продолжает переговоры с Вест Хэмом
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 17:17 |
2846
5

Большой трансфер. Шахтер продолжает переговоры с Вест Хэмом

Гильерме все еще остается целью клуба

15 февраля 2025, 17:17 |
2846
5
Большой трансфер. Шахтер продолжает переговоры с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гильерме

Шахтер продолжает переговоры с Вест Хэмом по поводу атакующего хавбека Вест Хэма Луиса Гильерме, однако общение с лондонским клубом и игроком проходит тяжело.

Украинский клуб надеется оформить переход еще зимой, но трансфер может состояться и летом.

Ранее директор Шахтера по футболу Дарио Срна заявил, что владелец клуба Ринат Ахметов дал добро на громкий переход, который может состояться сейчас или летом.

Очевидно, речь о 19-летнем Гильерме, за которого Вест Хэм, по информации британских СМИ, хочет более 20 миллионов евро, хотя игрок в сезоне провел лишь 7 матчей без результативных действий.

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Вест Хэм Шахтер Донецк Луис Гильерме трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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Mark4854590
Гравцю буде важко погодитись на перехід з АПЛ в УПЛ. Тим більше у "Шахтаря" з великою ймовірністю не буде ЛЧ. Завалити хлопця грошима, хіба що
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+6
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Liverpool-FС
Змінити АПЛ на УПЛ?!?
продовжуйте...
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+4
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