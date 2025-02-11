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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 18:45 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:49
936
5

Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»

Клуб анонсирует еще один переход

11 февраля 2025, 18:45 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:49
936
5
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал, что клуб готовится сделать еще один трансфер, который уже согласован с владельцем Ринатом Ахметовым.

«Президент дал добро на еще один трансфер, который будет, как я считаю, громким, дорогим. Это трансфер, который нам нужен – либо сейчас, либо летом. Мы работаем активно, здесь очень большая работа. Если все думают, что у нас были каникулы, то я считаю, что у меня, директора Палкина и президента каникул не было. Потому что так много звонков, так много работы, много сравнений, информации, которую мы должны получить, чтобы быть уверенными в этом футболисте, что нам мало было 24 часа. Директор Палкин, который всегда в офисе, все время на телефоне, занимается цифрами, контрактами – это тоже очень важная работа. Я уверен, болельщики будут это уважать и оценивать, что в такое тяжелое время мы продаем и покупаем и делаем сильнейший «Шахтер».

«Это я повторяю не в первый раз, и президент даже сам сказал, что мы недалеко от того, чтобы сделать самый сильный «Шахтер». И я уверен, что нам осталось немного. Но и болельщики должны знать, что иногда нужно время и терпение. Иногда его не хватает. Но у нас команда очень молодая. Ушли Степаненко – 35 лет, Зубков – 29 лет, Сикан – 24 года, и мы стали еще моложе. Поэтому нужно терпение, нужна поддержка, нужно нас критиковать, но нужно и болеть за нас».

«Потому что мы только хотим сделать лучше, а не хуже», – сказал Срна.

Зимой клуб подписал защитника Диего Арройо и нападающего Кауа Элиаса.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Ринат Ахметов трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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AK.228
Надеюсь защитника 
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-1
AndiM
Подивимось скільки це коштуватиме українцям.
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-1
Gargantua81
они сделали ставку на дорогих бразильцев, но теперь у них очень узенькая лавочка, особенно по украинцам
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-1
Отаман
Дуже добре
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-1
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