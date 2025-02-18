Украина. Премьер лига18 февраля 2025, 20:25 |
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Новый источник. В УПЛ рассказали, где можно смотреть матчи чемпионата
Теперь официальный канал доступен на MEGOGO
18 февраля 2025, 20:25 |
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УПЛ объявила о начале сотрудничества с сервисом MEGOGO, где со старта второй части чемпионата Украины можно будет смотреть официальный канал Лиги УПЛ ТВ.
18 февраля телеканал УПЛ ТВ, транслирующий все матчи Украинской Премьер-Лиги по футболу, появился на медиасервисе MEGOGO. Канал будет доступен всем подписчикам MEGOGO.
Найти УПЛ ТВ можно будет в разделе «Телевидение».
УПЛ ТВ еще можно смотреть на сервисах Сетанта Спортс, Киевстар ТБ и других.
Чемпионат Украины возобновится 21 февраля.
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