Новый источник. В УПЛ рассказали, где можно смотреть матчи чемпионата

УПЛ объявила о начале сотрудничества с сервисом MEGOGO, где со старта второй части чемпионата Украины можно будет смотреть официальный канал Лиги УПЛ ТВ.

18 февраля телеканал УПЛ ТВ, транслирующий все матчи Украинской Премьер-Лиги по футболу, появился на медиасервисе MEGOGO. Канал будет доступен всем подписчикам MEGOGO.

Найти УПЛ ТВ можно будет в разделе «Телевидение».

УПЛ ТВ еще можно смотреть на сервисах Сетанта Спортс, Киевстар ТБ и других.

Чемпионат Украины возобновится 21 февраля.