Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый источник. В УПЛ рассказали, где можно смотреть матчи чемпионата
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 20:25 |
1187
0

Новый источник. В УПЛ рассказали, где можно смотреть матчи чемпионата

Теперь официальный канал доступен на MEGOGO

18 февраля 2025, 20:25 |
1187
0
Новый источник. В УПЛ рассказали, где можно смотреть матчи чемпионата
УПЛ

УПЛ объявила о начале сотрудничества с сервисом MEGOGO, где со старта второй части чемпионата Украины можно будет смотреть официальный канал Лиги УПЛ ТВ.

18 февраля телеканал УПЛ ТВ, транслирующий все матчи Украинской Премьер-Лиги по футболу, появился на медиасервисе MEGOGO. Канал будет доступен всем подписчикам MEGOGO.

Найти УПЛ ТВ можно будет в разделе «Телевидение».

УПЛ ТВ еще можно смотреть на сервисах Сетанта Спортс, Киевстар ТБ и других.

Чемпионат Украины возобновится 21 февраля.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Матчи УПЛ будут транслироваться на медиасервисе MEGOGO
Камерунский легионер Вереса успешно перенес операцию
ОФИЦИАЛЬНО. Верес избежал трансферного бана
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу УПЛ-ТВ MEGOGO
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Футбол | 18 февраля 2025, 15:42 0
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика

Сергей Попик утверждает, что результаты исследования конфиденциальны

Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Теннис | 18 февраля 2025, 14:12 3
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина

На проведение турнира в Дубае повлияла погода

Не попадет в стартовый состав. Флик установил ультиматум звезде Барселоны
Футбол | 18.02.2025, 20:50
Не попадет в стартовый состав. Флик установил ультиматум звезде Барселоны
Не попадет в стартовый состав. Флик установил ультиматум звезде Барселоны
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Футбол | 17.02.2025, 23:46
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
Футбол | 18.02.2025, 16:34
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 30
Футбол
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
16.02.2025, 21:23 8
Футбол
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
17.02.2025, 20:13 6
Бокс
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
Свитолина уничтожила нейтральную 18-ю ракетку на супертурнире в Дубае
16.02.2025, 17:47 28
Теннис
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 2
Футбол
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
16.02.2025, 18:32 13
Футбол
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
16.02.2025, 16:30 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем