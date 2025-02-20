Сенсация в ЛЧ. ПСВ после фиаско в первом матче выбил Ювентус из турнира
Нидерландцы победили в ответном матче 3:1
В среду, 19 февраля, прошел второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и «Ювентусом».
Матч прошел на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.
Основное время ответной игры завершилось победой хозяев со счетом 2:1 – за ПСВ забивали Перишич и Сайбари, а за туринцев Веа. Команды перешли играть в дополнительное время, где хозяева забили еще раз – выход в следующую стадию турнира нидерландцам принес Фламинго, который забил на 98-й мин.
Лига чемпионов. 1/16 финала, 19 февраля.
ПСВ – Ювентус – 3:1
Голы: Перишич, 53, Сайбари, 74 - Веа, 63.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер поделился мнением о своей команде
Самая романтическая пара в украинском футболе
Что-то как только Особенного выставили на мороз в итальянской тусовке не заладилось. Осталось 4 клуба, а делить на 8.
Ну де тут сенсація?
Там ще МЮ буде грати з кимось, то також напишіть, що мега сенсація!