Сенсация в ЛЧ. ПСВ после фиаско в первом матче выбил Ювентус из турнира

В среду, 19 февраля, прошел второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и «Ювентусом».

Матч прошел на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.

Основное время ответной игры завершилось победой хозяев со счетом 2:1 – за ПСВ забивали Перишич и Сайбари, а за туринцев Веа. Команды перешли играть в дополнительное время, где хозяева забили еще раз – выход в следующую стадию турнира нидерландцам принес Фламинго, который забил на 98-й мин.

Лига чемпионов. 1/16 финала, 19 февраля.

ПСВ – Ювентус – 3:1

Голы: Перишич, 53, Сайбари, 74 - Веа, 63.