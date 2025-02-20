Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсация в ЛЧ. ПСВ после фиаско в первом матче выбил Ювентус из турнира
Лига Чемпионов
Проходит дальше ПСВ Эйндховен
19.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 3 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 00:40 |
850
7

Сенсация в ЛЧ. ПСВ после фиаско в первом матче выбил Ювентус из турнира

Нидерландцы победили в ответном матче 3:1

20 февраля 2025, 00:40 |
850
7
Сенсация в ЛЧ. ПСВ после фиаско в первом матче выбил Ювентус из турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ – Ювентус

В среду, 19 февраля, прошел второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и «Ювентусом».

Матч прошел на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.

Основное время ответной игры завершилось победой хозяев со счетом 2:1 – за ПСВ забивали Перишич и Сайбари, а за туринцев Веа. Команды перешли играть в дополнительное время, где хозяева забили еще раз – выход в следующую стадию турнира нидерландцам принес Фламинго, который забил на 98-й мин.

Лига чемпионов. 1/16 финала, 19 февраля.

ПСВ – Ювентус – 3:1

Голы: Перишич, 53, Сайбари, 74 - Веа, 63.

По теме:
Килиан МБАППЕ: «Если я смогу забить больше 50 голов, то я забью»
ФОТО. Лунина показала как поддерживала Реал в матче против Ман Сити
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Ювентус Иван Перишич ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Ювентус
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Бокс | 19 февраля 2025, 08:42 0
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»

Украинский боксер поделился мнением о своей команде

ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место
Футбол | 20 февраля 2025, 01:10 0
ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место
ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место

Самая романтическая пара в украинском футболе

«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Футбол | 19.02.2025, 08:22
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Бокс | 19.02.2025, 13:24
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 19.02.2025, 23:54
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nba37
В этом сезоне Нидерландские клубы в полном порядке 
Ответить
+3
Первый Среди Равных
якщо читати заголовок і не знати рахунки, то можна подумати що там 0-3 , 4-0 
Ответить
+2
Nba37
Это не сенсация
Ответить
+2
Серж
Юве сейчас отвечает погонялу, как никогда Старая синьора уже 2 года ели живая
Ответить
+1
New Zealander
Шахтер мощь что виигрывал на выезде от ПСВ 0-2 до 87 минуты да еще и в меньшинстве. 
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Итоги еврокубкового мидуика: Бенилюкс 3 Италия 0
Что-то как только Особенного выставили на мороз в итальянской тусовке не заладилось. Осталось 4 клуба, а делить на 8.
Ответить
0
Remark
П лять! Таке, наче автори статей, ще в минулому живуть і порівнюють рівень команд по їх назвам! 
Ну де тут сенсація?
Там ще МЮ буде грати з кимось, то також напишіть, що мега сенсація!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 4
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
18.02.2025, 11:24 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31 1
Бокс
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
18.02.2025, 20:03 16
Другие виды
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
18.02.2025, 04:55
Теннис
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем