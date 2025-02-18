ПСВ Эйндховен

ПСВ – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 февраля в 22:00 ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов
В среду, 19 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».
Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
ПСВ – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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