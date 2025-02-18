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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
19.02.2025 22:00 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 20:50 |
13
0

ПСВ – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 февраля в 22:00 ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов

18 февраля 2025, 20:50 |
13
0
ПСВ – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСВ – Ювентус

В среду, 19 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСВ – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСВ – Ювентус
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Ювентус ПСВ смотреть онлайн Лига чемпионов Ювентус - ПСВ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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