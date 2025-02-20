Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Они заслужили это». Реакция Мотты на вылет Ювентуса из ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше ПСВ Эйндховен
19.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 3 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 03:19 | Обновлено 20 февраля 2025, 03:21
79
0

«Они заслужили это». Реакция Мотты на вылет Ювентуса из ЛЧ

Наставник принял неудачу своих подопечных

20 февраля 2025, 03:19 | Обновлено 20 февраля 2025, 03:21
79
0
«Они заслужили это». Реакция Мотты на вылет Ювентуса из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Тренер туринского «Ювентуса» Тиаго Мотта поделился эмоциями на пресс-конференции после поражения от ПСВ со счетом 1:3 и вылета из 1/16 финала Лиги чемпионов.

Итальянская команда вела после первой встречи, однако в конечно итоге клуб покинул турнира, проиграв ПСВ по сумме двух встреч (3:4).

«Мы боролись во втором тайме, сравняли счет в такой важный для нас момент, и мы не смогли удержать его. В первом тайме все было под контролем, это правда, что они сильнее давили, в то время как мы попали в каркас ворот. Мы знали, что ПСВ – качественная команда, которая давит и атакует.

Мы не можем быть довольны двумя пропущенными голами, особенно с предсказуемыми изменениями в игре. Мы должны выступать намного лучше, если хотим соревноваться на этом уровне. Иногда мы были в игре, иногда они превосходили нас. Мы знали, что ПСВ будет атаковать, но мы не смогли сделать то, что нам было нужно на протяжении всего матча.

Мы ничего не упустили. Мы старались до конца, но в конечном итоге мы не были сильнее на протяжении всего матча, поэтому ПСВ заслужил пройти дальше», – ответил Мотта.

По теме:
Гвардиола впервые в своей тренерской карьере не вышел в 1/8 финала ЛЧ
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше»
Кардинал стал шестым игроком в истории ЛЧ по интересному антидостижению
Тиаго Мотта Ювентус ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Ювентус пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Футбол | 19 февраля 2025, 08:22 1
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ

«Бенфика» сумела пройти «Монако» по сумме двух встреч

Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Футбол | 19 февраля 2025, 09:13 9
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем

Испанца Мунуэра Монтеро могут дисквалифицировать

Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Бокс | 19.02.2025, 08:48
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 19.02.2025, 23:54
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место
Футбол | 20.02.2025, 01:10
ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место
ФОТО. Роскошное свидание Забарных. Красивейшее место
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31 1
Бокс
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
18.02.2025, 14:59 29
Футбол
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
18.02.2025, 11:24 3
Футбол
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
19.02.2025, 08:26 2
Футбол
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
18.02.2025, 14:12 3
Теннис
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем