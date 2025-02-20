«Они заслужили это». Реакция Мотты на вылет Ювентуса из ЛЧ

Тренер туринского «Ювентуса» Тиаго Мотта поделился эмоциями на пресс-конференции после поражения от ПСВ со счетом 1:3 и вылета из 1/16 финала Лиги чемпионов.

Итальянская команда вела после первой встречи, однако в конечно итоге клуб покинул турнира, проиграв ПСВ по сумме двух встреч (3:4).

«Мы боролись во втором тайме, сравняли счет в такой важный для нас момент, и мы не смогли удержать его. В первом тайме все было под контролем, это правда, что они сильнее давили, в то время как мы попали в каркас ворот. Мы знали, что ПСВ – качественная команда, которая давит и атакует.

Мы не можем быть довольны двумя пропущенными голами, особенно с предсказуемыми изменениями в игре. Мы должны выступать намного лучше, если хотим соревноваться на этом уровне. Иногда мы были в игре, иногда они превосходили нас. Мы знали, что ПСВ будет атаковать, но мы не смогли сделать то, что нам было нужно на протяжении всего матча.

Мы ничего не упустили. Мы старались до конца, но в конечном итоге мы не были сильнее на протяжении всего матча, поэтому ПСВ заслужил пройти дальше», – ответил Мотта.