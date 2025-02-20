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Лига чемпионов
20 февраля 2025, 02:26 |
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0

Ювентус впервые вылетел из плеф-офф ЛЧ, победив в первом матче

«ПСВ» одержал победу в дополнительном времени

20 февраля 2025, 02:26 |
70
0
Ювентус впервые вылетел из плеф-офф ЛЧ, победив в первом матче
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» впервые в своей истории вылетел из стадии плеф-офф Лиги чемпионов, выиграв первую встречу. В 11 предыдущих случаях они всегда проходили дальше.

19 февраля на стадионе «Филипс» состоялась вторая игра 1/16 финала ЛЧ между командами «ПСВ» и «Ювентус». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1. Гол Райана Фламинго на 98-й поставил точку во встрече.

Первый матч на стадионе «Ювентус Стэдиум» завершился победой «старой сеньоры» со счетом 2:1.

По итогам двух матчей (4:3) «ПСВ» вышел в 1/8 финала турнира.

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Ювентус ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Ювентус статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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