Ювентус впервые вылетел из плеф-офф ЛЧ, победив в первом матче

«Ювентус» впервые в своей истории вылетел из стадии плеф-офф Лиги чемпионов, выиграв первую встречу. В 11 предыдущих случаях они всегда проходили дальше.

19 февраля на стадионе «Филипс» состоялась вторая игра 1/16 финала ЛЧ между командами «ПСВ» и «Ювентус». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1. Гол Райана Фламинго на 98-й поставил точку во встрече.

Первый матч на стадионе «Ювентус Стэдиум» завершился победой «старой сеньоры» со счетом 2:1.

По итогам двух матчей (4:3) «ПСВ» вышел в 1/8 финала турнира.