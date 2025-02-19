Лига чемпионов19 февраля 2025, 22:10 |
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ПСВ – Ювентус. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
19 февраля 2025, 22:10 |
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В среду, 19 февраля, проходит второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».
Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.
Лига чемпионов. 1/16 финала, 19 февраля.
ПСВ – Ювентус – 0:0 (обновляется)
Трансляция матча
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