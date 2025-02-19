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  4. ПСВ – Ювентус. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 22:10 |
116
0

ПСВ – Ювентус. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

19 февраля 2025, 22:10 |
116
0
ПСВ – Ювентус. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ – Ювентус

В среду, 19 февраля, проходит второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 1/16 финала, 19 февраля.

ПСВ – Ювентус – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

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Ювентус ПСВ смотреть онлайн Лига чемпионов ПСВ - Ювентус видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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