ПСВ – Ювентус. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 19 февраля, проходит второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».

Матч проходит на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

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Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 1/16 финала, 19 февраля.

ПСВ – Ювентус – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча