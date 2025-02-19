Лига чемпионов19 февраля 2025, 21:18 | Обновлено 19 февраля 2025, 21:24
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Известны составы на ответный матч Лиги чемпионов ПСВ – Ювентус
Поединок стартует в 22:00 по Киеву
19 февраля 2025, 21:18 | Обновлено 19 февраля 2025, 21:24
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В среду, 19 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».
Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.
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