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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 21:18 | Обновлено 19 февраля 2025, 21:24
49
0

Известны составы на ответный матч Лиги чемпионов ПСВ – Ювентус

Поединок стартует в 22:00 по Киеву

19 февраля 2025, 21:18 | Обновлено 19 февраля 2025, 21:24
49
0
Известны составы на ответный матч Лиги чемпионов ПСВ – Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ – Ювентус

В среду, 19 февраля, состоится второй матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСВ» и «Ювентусом».

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первый поединок между командами завершился победой туринцев со счетом 2:1.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

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Ювентус ПСВ смотреть онлайн Лига чемпионов стартовые составы ПСВ - Ювентус
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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