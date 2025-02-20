ВИДЕО. Топ-футболист узнал пол ребенка эффектным ударом с пенальти

Лукас Эрнандес, защитник «ПСЖ» и чемпион мира в составе сборной Франции, оригинально узнал пол своего третьего ребенка.

Вместе с женой Викторией Триай он устроил гендер-пати на стадионе «Парк де Пренс».

Футболист пробил пенальти, и после его удара взорвались розовые дымовые шашки, а на экране появилась надпись «Это девочка».

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Виктория назвала это «самым невероятным раскрытием пола» на своей странице в Instagram и поблагодарила клуб.

У Эрнандеса уже есть двое детей от предыдущего брака.

Он имеет впечатляющую карьеру, выиграв ЧМ-2018, Лигу наций, Лигу чемпионов и другие престижные трофеи.