Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше»
Полузащитник оценил игру против «Манчестер Сити»
Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем проанализировал спокойную победу над «Манчестер Сити» во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов (3:1). Испанский коллектив во второй раз переиграл «горожан» и вышел в следующий раунд турнира.
Хоть Джуд не отметился результативным действием, однако футболист отыграл полный поединок против «Манчестер Сити».
«Это был хороший вечер и хорошее выступление с нашей стороны. Это была действительно приятная игра. Самым важным для нас была оборонительная сторона игры. Мы знали, что как только мы преодолеем некий период, мы сможем атаковать с большей свободой. Это было ключом сегодня вечером, и в первом матче также.
Опыт важен для нас с точки зрения лидерства в раздевалке – иметь такое огромное присутствие людей на игре это круто, особенно для нас, молодых игроков. Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше», – прокомментировал Джуд.
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