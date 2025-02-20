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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше»
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 02:49 | Обновлено 20 февраля 2025, 02:51
62
1

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше»

Полузащитник оценил игру против «Манчестер Сити»

20 февраля 2025, 02:49 | Обновлено 20 февраля 2025, 02:51
62
1
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем проанализировал спокойную победу над «Манчестер Сити» во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов (3:1). Испанский коллектив во второй раз переиграл «горожан» и вышел в следующий раунд турнира.

Хоть Джуд не отметился результативным действием, однако футболист отыграл полный поединок против «Манчестер Сити».

«Это был хороший вечер и хорошее выступление с нашей стороны. Это была действительно приятная игра. Самым важным для нас была оборонительная сторона игры. Мы знали, что как только мы преодолеем некий период, мы сможем атаковать с большей свободой. Это было ключом сегодня вечером, и в первом матче также.

Опыт важен для нас с точки зрения лидерства в раздевалке – иметь такое огромное присутствие людей на игре это круто, особенно для нас, молодых игроков. Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше», – прокомментировал Джуд.

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пресс-конференция Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Джуд Беллингем
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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Дыряво с пердя🤣
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