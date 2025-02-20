Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше»

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем проанализировал спокойную победу над «Манчестер Сити» во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов (3:1). Испанский коллектив во второй раз переиграл «горожан» и вышел в следующий раунд турнира.

Хоть Джуд не отметился результативным действием, однако футболист отыграл полный поединок против «Манчестер Сити».

«Это был хороший вечер и хорошее выступление с нашей стороны. Это была действительно приятная игра. Самым важным для нас была оборонительная сторона игры. Мы знали, что как только мы преодолеем некий период, мы сможем атаковать с большей свободой. Это было ключом сегодня вечером, и в первом матче также.

Опыт важен для нас с точки зрения лидерства в раздевалке – иметь такое огромное присутствие людей на игре это круто, особенно для нас, молодых игроков. Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше», – прокомментировал Джуд.