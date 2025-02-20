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  4. Килиан МБАППЕ: «Если я смогу забить больше 50 голов, то я сделаю это»
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 01:46 | Обновлено 20 февраля 2025, 02:40
276
1

Килиан МБАППЕ: «Если я смогу забить больше 50 голов, то я сделаю это»

Француз оценил победу над «Манчестер Сити»

20 февраля 2025, 01:46 | Обновлено 20 февраля 2025, 02:40
276
1
Килиан МБАППЕ: «Если я смогу забить больше 50 голов, то я сделаю это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал уверенную победу над «Манчестер Сити» во втором матче 1/16 финала Лиги чемпионов (3:1). Звезда «сливочных» отличился хет-триком, благодаря чему помог команде выйти в следующий раунд – 6:3 в пользу «Реала» по сумме двух поединков.

К тому же нападающий получил награду лучшего игрока матча в второй встрече против «Манчестер Сити».

«Я всегда говорил, что не пришел сюда просто для того, чтобы осуществить мечту. Я хочу хорошо играть, хочу отметить эпоху. Что касается голов, я не ставлю себе никаких ограничений. Если я смогу забить 50 голов, то я сделаю это. Если я смогу забить больше, то значит я забью. Но часто в моей карьере забивал много голов, при этом ничего не выигрывал. Если я могу забивать и поднимать над головой трофей, позвольте мне заняться этим прямо сейчас.

Это был идеальный вечер. Мы хотели победить, и вот как мы это сделали. Для нас важно, что Мадрид находится в четвертьфинале. Мы отдали все перед нашими болельщиками и победили, потому что показали отличную игру против Сити, с которым всегда трудно играть.

Была ли это моя лучшая игра за Мадрид или нет, я не лучший человек для анализа. Лучше, чтобы это решил кто-то другой. Я здесь, чтобы играть. Я бы оценил это как отличное командное выступление», – сказал Мбаппе.

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Килиан Мбаппе Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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Anton Dolzhenko27
Якщо я заб'ю, то заб'ю - логіка просто залізна😁
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