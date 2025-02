Рекордный темп. Мбаппе достиг отметки в 500 голевых действий в карьере

Килиан Мбаппе во встрече против «Манчестер Сити» оформил хет-трик и достиг отметки в 500 результативных действий за клуб и сборную.

19 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась вторая игра 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

В возрасте 26 лет и 61 дня Мбаппе имеет в своем активе 358 забитых голов и 142 результативные передачи.

В этом сезоне Лиги чемпионов Килиан принял участие в 10 поединках, забил 7 мячей и отдал 1 ассист. Мадридский «Реал» по сумме двух матчей (6:3) вышел в 1/8 финала турнира.

