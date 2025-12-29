Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки

Каталонская «Барселона» находится в поисках центрального защитника после травмы датского футболиста Андреаса Кристенсена, который выбыл из состава на длительный срок.

«Сине-гранатовые» планируют обратиться в Ла Лигу с просьбой использовать 80% остатка зарплаты Кристенсена на этот сезон для покупки нового игрока на его позицию.

По информации издания Mundo Deportivo, главный тренер Ханс-Дитер Флик хочет усилить команду опытным защитником, которому потребуется минимальное время на адаптацию.

«Барселона» уже проанализировала несколько лиг и добавила в свой список довольно известные имена. Большинство из этих игроков не имеют регулярной игровой практики или сталкиваются с определенными проблемами в клубах, чем испанский клуб планирует воспользоваться.

Из английской Премьер-лиги в список желаемых приобретений каталонцев попали: Натан Аке («Манчестер Сити») и Марко Сенеси («Борнмут»).

В итальянской лиге «Барселона» также нашла желаемые варианты: Стефан де Врей («Интер»), Кони де Винтер («Милан»), Жоау Жезус («Наполи»).

Среди опытных кандидатов каталонцы выбрали одного игрока на перспективу – «Барселона» следит за 18-летним Лукой Вушковичем из «Гамбурга».