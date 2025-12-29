Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
29 декабря 2025, 15:44 | Обновлено 29 декабря 2025, 17:07
1

Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки

Каталонский клуб экстренно ищет замену травмированному Андреасу Кристенсену

Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» находится в поисках центрального защитника после травмы датского футболиста Андреаса Кристенсена, который выбыл из состава на длительный срок.

«Сине-гранатовые» планируют обратиться в Ла Лигу с просьбой использовать 80% остатка зарплаты Кристенсена на этот сезон для покупки нового игрока на его позицию.

По информации издания Mundo Deportivo, главный тренер Ханс-Дитер Флик хочет усилить команду опытным защитником, которому потребуется минимальное время на адаптацию.

«Барселона» уже проанализировала несколько лиг и добавила в свой список довольно известные имена. Большинство из этих игроков не имеют регулярной игровой практики или сталкиваются с определенными проблемами в клубах, чем испанский клуб планирует воспользоваться.

Из английской Премьер-лиги в список желаемых приобретений каталонцев попали: Натан Аке («Манчестер Сити») и Марко Сенеси («Борнмут»).

В итальянской лиге «Барселона» также нашла желаемые варианты: Стефан де Врей («Интер»), Кони де Винтер («Милан»), Жоау Жезус («Наполи»).

Среди опытных кандидатов каталонцы выбрали одного игрока на перспективу – «Барселона» следит за 18-летним Лукой Вушковичем из «Гамбурга».

По теме:
Манчестер Сити закрывает трансфер вингера. Известна сумма
Артета заговорил о трансферах: «Мы хотим стать лучше»
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Евролиги подписал американца из Олимпиакоса
Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Андреас Кристенсен Маркос Сенеси Борнмут Натан Аке Манчестер Сити Стефан Де Врей Интер Милан Кони де Винтер Милан Жуан Жезус Наполи Лука Вушкович Гамбург
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
