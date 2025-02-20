Англия20 февраля 2025, 04:04 |
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Лутон Таун – Плимут – 1:1. Как забил Таловеров. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура Чемпионшипа 2024/25
20 февраля 2025, 04:04 |
147
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19 февраля состоялся матч 31-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Лутон Таун и Плимут.
Поединок прошел на стадионе Кенилуорт Роуд. Игра завершилась со счетом 1:1.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Украинский центрбек гостей Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе, отыграл все 90 минут и на 70-й отличился голом.
Чемпионшип 2024/25. 31-й тур, 19 февраля
Лутон Таун – Плимут – 1:1
Голы: Браун, 55 – Таловеров, 70
Видеообзор матча:
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