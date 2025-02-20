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  4. Лутон Таун – Плимут – 1:1. Как забил Таловеров. Видео голов и обзор матча
Англия
20 февраля 2025, 04:04 |
147
0

Лутон Таун – Плимут – 1:1. Как забил Таловеров. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Чемпионшипа 2024/25

20 февраля 2025, 04:04 |
147
0
Лутон Таун – Плимут – 1:1. Как забил Таловеров. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля состоялся матч 31-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Лутон Таун и Плимут.

Поединок прошел на стадионе Кенилуорт Роуд. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский центрбек гостей Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе, отыграл все 90 минут и на 70-й отличился голом.

Чемпионшип 2024/25. 31-й тур, 19 февраля

Лутон Таун – Плимут – 1:1

Голы: Браун, 55 – Таловеров, 70

Видеообзор матча:

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Лутон Таун Плимут Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Максим Таловеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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