Лутон Таун – Плимут – 1:1. Как забил Таловеров. Видео голов и обзор матча

19 февраля состоялся матч 31-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Лутон Таун и Плимут.

Поединок прошел на стадионе Кенилуорт Роуд. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский центрбек гостей Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе, отыграл все 90 минут и на 70-й отличился голом.

Чемпионшип 2024/25. 31-й тур, 19 февраля

Лутон Таун – Плимут – 1:1

Голы: Браун, 55 – Таловеров, 70

Видеообзор матча: