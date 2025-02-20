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  4. Лучший! Известна оценка Таловерова за матч в Англии, в котором он забил гол
Англия
20 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 20 февраля 2025, 02:00
606
0

Лучший! Известна оценка Таловерова за матч в Англии, в котором он забил гол

19 февраля Максим помог Плимуту спастись в поединке против Лутон Таун (1:1)

20 февраля 2025, 00:50 | Обновлено 20 февраля 2025, 02:00
606
0
Лучший! Известна оценка Таловерова за матч в Англии, в котором он забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля состоялся матч 31-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Лутон Таун и Плимут.

Поединок прошел на стадионе Кенилуорт Роуд. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский центрбек гостей Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 70-й украинец отличился голом, который стал для него первым в Англии.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Таловеров был признан лучшим, получив 8.4 балла.

Оценки WhoScored за матч Лутон Таун – Плимут (1:1)

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Лутон Таун Плимут оценки WhoScored Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Максим Таловеров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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