Лучший! Известна оценка Таловерова за матч в Англии, в котором он забил гол
19 февраля Максим помог Плимуту спастись в поединке против Лутон Таун (1:1)
19 февраля состоялся матч 31-го тура Чемпионшипа 2024/25 между командами Лутон Таун и Плимут.
Поединок прошел на стадионе Кенилуорт Роуд. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Украинский центрбек гостей Максим Таловеров вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. На 70-й украинец отличился голом, который стал для него первым в Англии.
После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Таловеров был признан лучшим, получив 8.4 балла.
Оценки WhoScored за матч Лутон Таун – Плимут (1:1)
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