Египетский фактор. Салах побил рекорд Суареса за Ливерпуль в Премьер-лиге

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в игре против «Астон Виллы» отметился забитым мячом и стал первым игроком в истории «Ливерпуля», который забил 15 голов на выезде в сезоне АПЛ.

19 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2.

До этого рекорд по количеству забитых мячей на выезде в одном розыгрыше АПЛ в составе «Ливерпуля» принадлежал Луису Суаресу (14 голов в сезоне 2013/14).

В текущей кампании Премьер-лиги Салах провел 26 матчей, забил 24 гола и отдал 15 ассистов. «Мерсисайдцы» располагаются на первом месте в таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

Mohamed Salah is the first Liverpool player to score 15 away goals in a Premier League season, breaking Luis Suárez's record of 14 in 2013/14.



