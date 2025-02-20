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  4. Египетский фактор. Салах побил рекорд Суареса за Ливерпуль в Премьер-лиге
Англия
20 февраля 2025, 05:46 |
296
0

Египетский фактор. Салах побил рекорд Суареса за Ливерпуль в Премьер-лиге

Произошло это в матче против «Астон Виллы»

20 февраля 2025, 05:46 |
296
0
Египетский фактор. Салах побил рекорд Суареса за Ливерпуль в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в игре против «Астон Виллы» отметился забитым мячом и стал первым игроком в истории «Ливерпуля», который забил 15 голов на выезде в сезоне АПЛ.

19 февраля состоялся матч 26-го тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Ливерпулем». Поединок завершился ничьей со счетом 2:2.

До этого рекорд по количеству забитых мячей на выезде в одном розыгрыше АПЛ в составе «Ливерпуля» принадлежал Луису Суаресу (14 голов в сезоне 2013/14).

В текущей кампании Премьер-лиги Салах провел 26 матчей, забил 24 гола и отдал 15 ассистов. «Мерсисайдцы» располагаются на первом месте в таблице лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Астон Вилла чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Мохамед Салах Астон Вилла - Ливерпуль Луис Суарес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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