На перспективу. Ньюкасл нацелился на молодого таланта Ливерпуля

Участник Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» нацелился на подписание 22-летнего футболиста «Ливерпуля» Джарелла Куанса. Контракт защитника с красными рассчитан до лета 2029 года.

Известный инсайдер Фабрицио Романо отметил, что «сороки» внесли игрока в список пожеланий на ближайшее трансферное окно, однако никаких переговоров между сторонами еще не было.

В этом сезоне Куанса сыграл 22 поединка во всех турнирах, но отличиться результативным действием футболисту не удалось.

🚨⚪️⚫️ Jarell Quansah, on Newcastle shortlist for centre back position ahead of the summer transfer window as @Mhardysport reported.



No contacts/talks yet, but he’s on the list.



Dean Huijsen, another name appreciated but Newcastle feel it will be difficult to get deal done. pic.twitter.com/afSHY7NpVF