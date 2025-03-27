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Англия
27 марта 2025, 11:29 | Обновлено 27 марта 2025, 11:37
305
0

На перспективу. Ньюкасл нацелился на молодого таланта Ливерпуля

Джарелл Куанса находится в трансферном списке «сорок»

27 марта 2025, 11:29 | Обновлено 27 марта 2025, 11:37
305
0
На перспективу. Ньюкасл нацелился на молодого таланта Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Джарелл Куанса

Участник Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» нацелился на подписание 22-летнего футболиста «Ливерпуля» Джарелла Куанса. Контракт защитника с красными рассчитан до лета 2029 года.

Известный инсайдер Фабрицио Романо отметил, что «сороки» внесли игрока в список пожеланий на ближайшее трансферное окно, однако никаких переговоров между сторонами еще не было.

В этом сезоне Куанса сыграл 22 поединка во всех турнирах, но отличиться результативным действием футболисту не удалось.

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Джарелл Куанса Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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