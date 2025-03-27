На перспективу. Ньюкасл нацелился на молодого таланта Ливерпуля
Джарелл Куанса находится в трансферном списке «сорок»
Участник Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» нацелился на подписание 22-летнего футболиста «Ливерпуля» Джарелла Куанса. Контракт защитника с красными рассчитан до лета 2029 года.
Известный инсайдер Фабрицио Романо отметил, что «сороки» внесли игрока в список пожеланий на ближайшее трансферное окно, однако никаких переговоров между сторонами еще не было.
В этом сезоне Куанса сыграл 22 поединка во всех турнирах, но отличиться результативным действием футболисту не удалось.
🚨⚪️⚫️ Jarell Quansah, on Newcastle shortlist for centre back position ahead of the summer transfer window as @Mhardysport reported.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2025
No contacts/talks yet, but he’s on the list.
Dean Huijsen, another name appreciated but Newcastle feel it will be difficult to get deal done. pic.twitter.com/afSHY7NpVF
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