На перспективу. Ньюкасл нацелился на молодого таланта Ливерпуля

Участник Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» нацелился на подписание 22-летнего футболиста «Ливерпуля» Джарелла Куанса. Контракт защитника с красными рассчитан до лета 2029 года.

Известный инсайдер Фабрицио Романо отметил, что «сороки» внесли игрока в список пожеланий на ближайшее трансферное окно, однако никаких переговоров между сторонами еще не было.

В этом сезоне Куанса сыграл 22 поединка во всех турнирах, но отличиться результативным действием футболисту не удалось.