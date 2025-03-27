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  4. СМОЛЯКОВ: «Жиру часто спрашивает, где сейчас работает Шевченко»
Major League Soccer
27 марта 2025, 12:16 |
635
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СМОЛЯКОВ: «Жиру часто спрашивает, где сейчас работает Шевченко»

Известный француз интересуется событиями, происходящими в Украине

27 марта 2025, 12:16 |
635
0
СМОЛЯКОВ: «Жиру часто спрашивает, где сейчас работает Шевченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

Украинский защитник Артем Смоляков, ныне выступающий в MLS за Лос-Анджелес, рассказал, что его одноклубник Оливье Жиру часто спрашивает Андрея Шевченко.

– Жира является настоящей боевой единицей или ее присутствие – больше имиджевый ход?

– Такой игрок всегда является боевой единицей. Когда он выходит на поле, можно сразу увидеть класс футболиста.

– Ты уже не увлеченный кумирами мальчик, но все же почувствовал магию имен, когда впервые зашел в раздевалку с Жиру и Льорисом?

– Были классные ощущения от того, что пару лет назад видел этих людей по телевизору, а сейчас играю с ними. Очень тепло они меня встретили, поздравили, спросили, как обустраиваюсь. Жира часто интересуется делами, спрашивал об Украине, в частности, кем работает Андрей Шевченко. Сказал, что Шевченко – топ-форвард, на примере которого он рос.

Ранее Артем Смоляков, ныне выступающий в MLS, заявил, что хочет сфотографироваться и пообщаться с Лионелем Месси.

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Артем Смоляков Оливье Жиру Major League Soccer (MLS) Андрей Шевченко Лос-Анджелес (MLS)
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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