СМОЛЯКОВ: «Жиру часто спрашивает, где сейчас работает Шевченко»

Украинский защитник Артем Смоляков, ныне выступающий в MLS за Лос-Анджелес, рассказал, что его одноклубник Оливье Жиру часто спрашивает Андрея Шевченко.

– Жира является настоящей боевой единицей или ее присутствие – больше имиджевый ход?

– Такой игрок всегда является боевой единицей. Когда он выходит на поле, можно сразу увидеть класс футболиста.

– Ты уже не увлеченный кумирами мальчик, но все же почувствовал магию имен, когда впервые зашел в раздевалку с Жиру и Льорисом?

– Были классные ощущения от того, что пару лет назад видел этих людей по телевизору, а сейчас играю с ними. Очень тепло они меня встретили, поздравили, спросили, как обустраиваюсь. Жира часто интересуется делами, спрашивал об Украине, в частности, кем работает Андрей Шевченко. Сказал, что Шевченко – топ-форвард, на примере которого он рос.

Ранее Артем Смоляков, ныне выступающий в MLS, заявил, что хочет сфотографироваться и пообщаться с Лионелем Месси.