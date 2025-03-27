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  4. Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2025, 13:42 |
1670
3

Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной

Роман Григорчук прокомментировал возможную работу в национальной команде

27 марта 2025, 13:42 |
1670
3
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Григорчук

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук оценил работу наставника сборной Украины Сергея Реброва и признался, что думает об этой должности:

«Я верю в Реброва и желаю ему самого наилучшего. Сборная Украины точно будет с ним в порядке. Если рассуждать о работе с национальной командой, то пять лет назад я об этом даже не думал. Игроки собираются пять раз в год, а дальше что делать? Конечно, ты ездишь и смотришь матчи, но нет тонуса.

Потом был период, когда я начал думать об этой должности. После пяти лет я абсолютно точно вижу себя во главе сборной, в этой профессии. Это страшно интересная работа. Огромный диапазон действий для тренера, чтобы все делать лучше. Поэтому мне однозначно это интересно», – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 баллов. 28 марта подопечные Григорчука сыграют против житомирского «Полесья». Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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Николай Титюк Источник: Трендец
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Андрій Заліщук
Нееее, краще Ребров уже
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