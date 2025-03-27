Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук оценил работу наставника сборной Украины Сергея Реброва и признался, что думает об этой должности:

«Я верю в Реброва и желаю ему самого наилучшего. Сборная Украины точно будет с ним в порядке. Если рассуждать о работе с национальной командой, то пять лет назад я об этом даже не думал. Игроки собираются пять раз в год, а дальше что делать? Конечно, ты ездишь и смотришь матчи, но нет тонуса.

Потом был период, когда я начал думать об этой должности. После пяти лет я абсолютно точно вижу себя во главе сборной, в этой профессии. Это страшно интересная работа. Огромный диапазон действий для тренера, чтобы все делать лучше. Поэтому мне однозначно это интересно», – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 25 баллов. 28 марта подопечные Григорчука сыграют против житомирского «Полесья». Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.