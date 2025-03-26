ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
Роман объяснил, почему Ростислав Семенченко не подписал контракт с «моряками»
Бывший главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук вспомнил возможный трансфер в расположение «моряков» Ростислава Семенченко, ныне являющегося лидером сборной Украины по футзалу.
– Когда-то в «Черноморце» у вас был Ростислав Семенченко. Помните такого?
– Я сейчас на камеру… Боюсь. Я не слыхал такого футболиста. Был на просмотре? На просмотре у меня было еще две тысячи футболистов...
– Но он уникален. Он стал лучшим молодым футзалистом мира.
– Аааа. Я знаю, это из нашего одесского региона. Мне Кирилл Ковальчук о нем говорил. Кирилл (Ковальчук, – ред.) занимался этим вопросом – он его приводил на смотрины. Я помню, что этот факт был и он выбрал футзал. Мы были готовы брать его в команду. Он очень талантливый человек. И кем он стал?
– Лучшим молодым футзалистом мира. Наша сборная по футзалу заняла третье место на Мундиале.
– Мира? Вы серьезно? Да вы что... Это серьезно.
Национальная сборная Украины по футзалу завоевала историческую «бронзу» на проходившем в Узбекистане чемпионате мира 2024 года. Подопечные Александра Косенко досадно уступили в полуфинале сборной Бразилии (2:3), но разбили французов в матче за «бронзу» (7:1).
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