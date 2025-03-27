Отставкой Мотты и приглашением Тудора Ювентус загнал себя в угол

Перед началом нынешнего сезона «Ювентус» демонстративно отказался от услуг Макса Аллегри. Бывший наставник «бьянконерри», с именем которого были связаны последние большие успехи команды, в средине мая прошлого года громко был отправлен в отставку сразу после победного финала Кубка Италии (туринцы минимально одолели «Аталанту»).

В том кубковом финале Аллегри устроил настоящую истерику. И в адрес четвертого рефери, за что получил красную карточку, и в адрес одного из журналистов. Сразу после финального свистка «Ювентус» сообщил о расторжении контракта с 56-летним наставником. Дескать, поведение Аллегри «не совместимо с ценностями «Ювентуса».

Хотя, если ту однозначную ситуацию попробовать рассмотреть под «микроскопом», то она окажется не такой уже и однозначной. Точнее, она и вовсе окажется неоднозначной.

Второе по счету пришествие Массимилиано в Турин оказалось по ранжиру совсем не таким, как первое. С 2014-го по 2019-й год Аллегри во главе «Юве» выиграл пять чемпионских титулов и три Кубка Италии. И дважды под его руководством команда играла в финале Лиги чемпионов.

Но вот второй раз ступив в одну и ту же реку (алленаноре возглавлял «старую синьору» с 2021 года), Аллегри в итоге прогадал. Мало того, что ему не удалось хотя бы раз выиграть скудетто (как раз победа в финале Кубка страны над «Аталантой» – единственный его трофей за это время), так еще и не заладились отношения с клубным руководством.

Не заладились до такой степени, что Макс, по слухам, искал малейшего повода, чтобы уйти преждевременно. И не просто уйти, а чтобы его «ушли», при этом выплатив неустойку.

В итоге опытнейший тренер своего достиг: и покинул место, где ему уже давно некомфортно, и причитающиеся деньги по контракту от прожженного суперклуба тоже исправно получил.

Казалось бы, что ситуация «с душком» должна была хотя бы чему-то научить «Ювентус». Да-да, тот самый «Ювентус», которому палец в рот не сунь – останешься как минимум без пальца.

Однако в последние годы итальянский гегемон явно потерял хватку. И подтверждением этой «потери» может служить не только ситуация с отставкой/уходом Аллегри, но и с назначением/отставкой следующего тренера.

Однако, прежде чем рапортовать об очередном провале туринского менеджмента, следует пару слов сказать о «перезагрузке» этого самого менеджмента.

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В конце 2022-го-в начале 2023 года в «Ювентусе» произошла настоящая кадровая революция. Практически все бонза клуба, начиная Андреа Аньелли и заканчивая Павелом Недведом, ушли в отставку.

На смену им пришли амбициозные, но не весьма продвинутые в футбольной кухне товарищи. Кстати, Массимилиано Аллегри намеревался тоже уйти в отставку. В знак солидарности с Аньелли. Однако новое руководство клуба в лице Маурицио Сканавино (генеральный менеджер) не приняло отставку Макса. Как позже оказалось, зря.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Оно же, новое руководство, в этот раз в лице спортивного директора Кристиано Джунтоли, ангажировало нового наставника – Тьяго Мотту: перспективного тренера, выведшего в минувшем сезоне скромную «Болонью» в Лигу чемпионов.

Однако уже перед подписанием Мотты на должность в «Юве» многие специалисты отзывались скептически. Мол, одно дело – тренировать андердог, и совсем другое – фаворита.

Однако новые боссы «Юве» радостно потирали руки от сделки, заявляя, что именно этот тренер им нужен для построения абсолютно иного, нового проекта. Долгоиграющего проекта, и ради достижения цели они, боссы то есть, готовы жертвовать сиюминутным результатом.

Как оказалось, не готовы жертвовать. После воистину черной полосы «Ювентуса» – вылета в Лиге чемпионов от скромного ПСВ, а в Кубке Италии – от еще более скромного «Эмполи», в серии А туринцы два последние матчи проиграли с удручающим счетом 0:7 (четыре мяча пропустили от «Аталанты», еще три – от «Фиорентины»), Тьяго Мотта был уволен.

Причем, что интересно, тренер узнал о своей отставке по телефону, находясь на отдыхе с семьей.

Если говорить о конкретном случае, то отставка Мотты была предрешена. Поговаривают, что после поражения от «Фиорентины» Джунтоли, который сделал все от него зависящее, дабы именно этот тренер и возглавил «бьянконерри», в присутствии Сканавино заявил Мотте, что «мне стыдно, что я тебя выбрал».

Как бы то ни было, но лично мне очень тяжело представить подобную ситуацию при Аньелли и Недведе. И отставку в подобном ключе сложно представить, но еще сложнее представить утечку информации. Так такое вообще могло случиться – уму непостижимо.

И в данном случае как-то подсознательно хочется сопереживать уже бывшему рулевому «Юве». Лично мне он видится очень неплохим тренером, просто ему действительно не хватило времени, чтобы реализовать потенциал. Да и травмы основной обоймы игроков по ходу сезону его реально достали.

Хотя, конечно же, Мотта тоже далеко не безгрешен. Тем не менее, местами в исполнении его подопечных «моттабол» уже был виден. Да и от зоны Лиги чемпионов «старая синьора» на момент его отставки находится на расстоянии лишь одного балла.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиано Джунтоли, Маурицио Сканавино и Игор Тудор (слева направо)

Я более чем уверен, что уже в новом сезоне Тьяго Мотта снова окажется на коне. Он снова будет востребован в серии А. А вот найдет ли новую работу в случаи чего Кристиано Джунтоли – большой вопрос, ведь за выплату лишь одной неустойки Мотте и его штабу (порядка двадцати миллионов евро) такого спортдира нужно гнать из клуба метлой.

***

Не слишком много вистов заработал Джунтоли и за приглашение на место Мотты сменщика. Исполняющим обязанности главного тренера «Ювентуса» стал Игор Тудор – хорватский специалист, заработавший себе имя в качестве футболиста как раз в «Юве». И в этой связи заигрывания боссов «бело-черного» клуба с болельщиками понятны и очевидны.

Но беда в том, что потолок тренера Тудора невысок: он ничем особенным не отличался на предыдущих рабочих местах. К тому же, Игор прослыл скандалистом. Во всяком случае, именно после скандалов его увольняли на двух предыдущих рабочих местах – в «Марселе», где он успел потренировать нашего Руслана Малиновского, и в «Лацио».

К тому же, футбол, который ставит своим командам Тудор, вряд ли можно назвать концептуальным или излишне интеллектуальным. В отличие от футбола Мотты.

Тем не менее, такой простой, без излишеств, футбол порой способен реанимировать команды. Если бы Тудор не повздорил с президентом «Лацио» весной прошлого года, то и сейчас наверняка бы возглавлял римлян, ведь за время его работы кризисные «лациале» в 11 матчах потерпели лишь два поражения.

Не исключено, что футбол без излишеств, а также мотивационные наставления Тудора не только вернут «Юве» в вожделенную зону Лиги чемпионов, но и ниже четвертого места команда уже не опустится. И тогда Джунтоли сотоварищи ничего не останется, как пролонгировать соглашение с временщиком – а именно под таким соусом клуб из Турина искал нового наставника – на еще один сезон.

Только вот дальше что? Ведь, как показывает практика, мотиваторы не могут долго удерживать на плаву команды. Де Росси, Пирло, Гаттузо – сколько мы уже видели подобных случаев в серии А. Да и не только там. Приглашение подобных тренеров – это тупик. Посему на перспективы когда-то отличного защитника «Ювентуса» и сборной Хорватии Игора Тудора в его бытность наставником «старой синьоры» лично я смотрю пессимистически.

Хотя буду рад ошибиться.