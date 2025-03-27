Два игрока Динамо восстановились после травм и провели первые тренировки
Назар Волошин и Александр Пихаленок смогут выйти на поле в матче 22-го тура
29 марта состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся львовский «Рух» и киевское «Динамо».
В этом противостоянии главный тренер гостей Александр Шовковский сможет рассчитывать на двух футболистов, которые восстановились после травм. Как сообщает ТаТоТаке, вингер Назарий Волошин вернулся в состав после того, как повредил заднюю поверхность бедра.
Кроме того, к тренировкам присоединился и полузащитник Александр Пихаленок который из-за травмы не сумел помочь сборной Украины против Бельгии. 26 марта футболист принимал участие в занятиях вместе со своими одноклубниками.
Матч «Рух» – «Динамо» пройдет на стадионе «Арена Львов», начало встречи – в 18:00 по киевскому времени. Подопечные Шовковского лидируют в чемпионате, набрав 51 балл. В активе львовского коллектива – 26 очков, клуб разместился на девятой позиции.
Ранее сообщалось, что «Динамо» не будет возвращаться в Киев после матча чемпионата Украины.
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