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  4. Динамо не будет возвращаться в Киев после матча УПЛ. Известна причина
Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 12:07 |
431
0

Динамо не будет возвращаться в Киев после матча УПЛ. Известна причина

Подопечные Александра Шовковского 29 марта сыграют против «Руха»

25 марта 2025, 12:07 |
431
0
Динамо не будет возвращаться в Киев после матча УПЛ. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

29 марта состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский «Рух» и киевское «Динамо».

После этого поединка подопечные Александра Шовковского не будут возвращаться в Киев – некоторое время игроки будут жить и тренироваться во Львове. Дело в том, что 2 апреля столичный клуб снова встретиться с «Рухом», но на этот раз в поединке четвертьфинала Кубка Украины.

Источник сообщает, что «Динамо» приняло решение с 28 марта и до 3 апреля жить и тренироваться во Львове, чтобы не ездить два раза в Киев и обратно.

Оба поединка между киевским клубом и «Рухом» пройдут на стадионе «Арена Львов» и начнутся в 18:00.

Подопечные Александра Шовковского набрали 51 балл и занимают первое место в турнирной таблице. Лидер опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

Ранее сообщалось, что Украинская Премьер-лига утвердила даты 24-го тура чемпионата.

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Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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