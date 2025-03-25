Динамо не будет возвращаться в Киев после матча УПЛ. Известна причина

29 марта состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют львовский «Рух» и киевское «Динамо».

После этого поединка подопечные Александра Шовковского не будут возвращаться в Киев – некоторое время игроки будут жить и тренироваться во Львове. Дело в том, что 2 апреля столичный клуб снова встретиться с «Рухом», но на этот раз в поединке четвертьфинала Кубка Украины.

Источник сообщает, что «Динамо» приняло решение с 28 марта и до 3 апреля жить и тренироваться во Львове, чтобы не ездить два раза в Киев и обратно.

Оба поединка между киевским клубом и «Рухом» пройдут на стадионе «Арена Львов» и начнутся в 18:00.

Подопечные Александра Шовковского набрали 51 балл и занимают первое место в турнирной таблице. Лидер опережает ближайшего преследователя на четыре очка.

Ранее сообщалось, что Украинская Премьер-лига утвердила даты 24-го тура чемпионата.