Матч Кривбасс – Динамо. УПЛ утвердила даты очередного тура чемпионата
Киевляне приедут в Кривой Рог
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 24-го тура чемпионата Украины, который пройдет с 11 по 14 апреля.
Топ-матчем тура будет противостояние в Кривом Роге между Кривбассом и Динамо. Игру поставили на самый ранний слот в субботу (13:00), чтобы у команд было время в случае длительных воздушных тревог.
24-й твр
11 апреля (пятница)
ЛНЗ – Шахтер 15:30
12 апреля (суббота)
Кривбасс – Динамо 13:00
Рух – Александрия 15:30
Оболонь – Черноморец 18:00
13 апреля (воскресенье)
Ворскла – Полесье 13:00
Левый Берег – Колосс 15:30
Заря – Верес 18:00
14 апреля (понедельник)
Ингулец – Карпаты 13:00*
Примечание: * – время начала матча может быть скорректировано в зависимости от места проведения.
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