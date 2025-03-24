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Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 19:50 |
647
0

Матч Кривбасс – Динамо. УПЛ утвердила даты очередного тура чемпионата

Киевляне приедут в Кривой Рог

24 марта 2025, 19:50 |
647
0
Матч Кривбасс – Динамо. УПЛ утвердила даты очередного тура чемпионата
ФК Кривбасс

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала матчей 24-го тура чемпионата Украины, который пройдет с 11 по 14 апреля.

Топ-матчем тура будет противостояние в Кривом Роге между Кривбассом и Динамо. Игру поставили на самый ранний слот в субботу (13:00), чтобы у команд было время в случае длительных воздушных тревог.

24-й твр

11 апреля (пятница)

ЛНЗ – Шахтер 15:30

12 апреля (суббота)

Кривбасс – Динамо 13:00

Рух – Александрия 15:30

Оболонь – Черноморец 18:00

13 апреля (воскресенье)

Ворскла – Полесье 13:00

Левый Берег – Колосс 15:30

Заря – Верес 18:00

14 апреля (понедельник)

Ингулец – Карпаты 13:00*

Примечание: * – время начала матча может быть скорректировано в зависимости от места проведения.

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Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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