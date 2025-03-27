«Любит контроль мяча». Полузащитник Карпат сравнил Маркевича и Лупашко

Полузащитник львовских «Карпат» Ян Костенко сравнил тренерские методы бывшего и нынешнего наставников клуба – Мирона Маркевича и Владислава Лупашко:

– Что тебе запомнилось больше всего из опыта работы с Мироном Маркевичем?

– Приятно было работать с таким тренером, он ведь рассчитывал на меня, и я развивался как игрок. У каждого специалиста свой индивидуальный подход к тренировочному процессу, к футболистам. Я не стану раскрывать все секреты Мирона Богдановича.

– Перед началом этого сезона «Карпаты» возглавил Владислав Лупашко. Если сравнить твой опыт работы с Мироном Маркевичем и Владиславом Лупашко, то чем отличаются эти специалисты?

– У Владислава Викторовича совсем другой тренировочный процесс, другое отношение. Вообще, очень интересно все происходит. Он пропагандирует контроль мяча – не бить его, куда вздумается. Это очень сильно нравится – работать с Владиславом Викторовичем, – рассказал Костенко.