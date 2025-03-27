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  4. «Любит контроль мяча». Полузащитник Карпат сравнил Маркевича и Лупашко
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 13:27 |
277
0

«Любит контроль мяча». Полузащитник Карпат сравнил Маркевича и Лупашко

Ян Костенко поделился мнением об игре за львовский клуб

27 марта 2025, 13:27 |
277
0
«Любит контроль мяча». Полузащитник Карпат сравнил Маркевича и Лупашко
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Полузащитник львовских «Карпат» Ян Костенко сравнил тренерские методы бывшего и нынешнего наставников клуба – Мирона Маркевича и Владислава Лупашко:

– Что тебе запомнилось больше всего из опыта работы с Мироном Маркевичем?

– Приятно было работать с таким тренером, он ведь рассчитывал на меня, и я развивался как игрок. У каждого специалиста свой индивидуальный подход к тренировочному процессу, к футболистам. Я не стану раскрывать все секреты Мирона Богдановича.

– Перед началом этого сезона «Карпаты» возглавил Владислав Лупашко. Если сравнить твой опыт работы с Мироном Маркевичем и Владиславом Лупашко, то чем отличаются эти специалисты?

– У Владислава Викторовича совсем другой тренировочный процесс, другое отношение. Вообще, очень интересно все происходит. Он пропагандирует контроль мяча – не бить его, куда вздумается. Это очень сильно нравится – работать с Владиславом Викторовичем, – рассказал Костенко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Ян Костенко Мирон Маркевич Владислав Лупашко
Николай Титюк Источник
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