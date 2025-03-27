Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал бронзовых призерок Олимпиады в Токио
Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 13:23 |
666
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал бронзовых призерок Олимпиады в Токио

Сестры Алексеевы стали стали амбасадорами черкасского ЛНЗ

27 марта 2025, 13:23 |
666
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал бронзовых призерок Олимпиады в Токио
ФК ЛНЗ. Сестры Алексеевы

Марина и Владислава Алексеевы стали амбасадорами черкасского ЛНЗ, выступающего в Украинской Премьер-лиге. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

Сестры Алексеевы – чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию На Олимпийских играх-2020 в Токио девушки получили бронзовые награды для Украины.

– Синхронное плавание и футбол – два разных мира, объединенных общими ценностями: командной работой, выдержкой и стремлением к победе.

Стать послами футбольного клуба – это больше, чем просто поддержка. Это о вдохновении, единении и популяризации спорта среди новых поколений. Вместе мы покажем, что настоящая красота – в движении, а настоящая победа – в команде, – резюмировали девушки.

Ранее сообщалось, что Дарья Билодид провела первую тренировку в составе женской команды харьковского «Металлиста 1925».

По теме:
Кауан ЭЛИАС: «Мне было очень приятно встретиться с фанатами Шахтера»
АЛИССОН: «Я заметил, как все они влюблены в Шахтер»
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Марина Алексеева Владислава Алексеева ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМОЛЯКОВ: «Жиру часто спрашивает, где сейчас работает Шевченко»
Футбол | 27 марта 2025, 12:16 0
СМОЛЯКОВ: «Жиру часто спрашивает, где сейчас работает Шевченко»
СМОЛЯКОВ: «Жиру часто спрашивает, где сейчас работает Шевченко»

Известный француз интересуется событиями, происходящими в Украине

«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
Футбол | 26 марта 2025, 16:57 6
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко

Коуч ЛНЗ заявил, что хочет быть еще более жестким

Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Футбол | 27.03.2025, 08:45
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Футбол | 26.03.2025, 18:46
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Милевский рассказал, чего не хватает нынешним игрокам киевского Динамо
Футбол | 27.03.2025, 10:15
Милевский рассказал, чего не хватает нынешним игрокам киевского Динамо
Милевский рассказал, чего не хватает нынешним игрокам киевского Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Прекрасно ! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
27.03.2025, 07:25 4
Футбол
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
26.03.2025, 04:05 5
Футбол
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
26.03.2025, 09:30
Бокс
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
26.03.2025, 09:02 82
Волейбол
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
25.03.2025, 09:29 2
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
25.03.2025, 10:47 3
Футбол
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
25.03.2025, 22:27 14
Футбол
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
25.03.2025, 14:06 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем