ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал бронзовых призерок Олимпиады в Токио

Марина и Владислава Алексеевы стали амбасадорами черкасского ЛНЗ, выступающего в Украинской Премьер-лиге. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

Сестры Алексеевы – чемпионки мира и Европы по синхронному плаванию На Олимпийских играх-2020 в Токио девушки получили бронзовые награды для Украины.

– Синхронное плавание и футбол – два разных мира, объединенных общими ценностями: командной работой, выдержкой и стремлением к победе.

Стать послами футбольного клуба – это больше, чем просто поддержка. Это о вдохновении, единении и популяризации спорта среди новых поколений. Вместе мы покажем, что настоящая красота – в движении, а настоящая победа – в команде, – резюмировали девушки.

Ранее сообщалось, что Дарья Билодид провела первую тренировку в составе женской команды харьковского «Металлиста 1925».