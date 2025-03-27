Илья Забарный стал трансферной целью Милана. Реакция болельщиков

Илья Забарный летом может покинуть английский «Борнмут». Украинским футболистом интересуется итальянский «Милан».

Спортивный директор итальянского гранда Фабио Паратичи хочет построить в «Милане» амбициозный проект и пригласить туда молодых талантов. Забарный – главная цель итальянского клуба.

Михайло: Клуб не слабый, однако его в последнее время очень штормит, потому что боссы сами не понимают вектор его развития, плюс в Италии другие требования для защитников, чем в Англии. Учитывая это, а еще факт, что Илья действительно может перейти на уровень выше Милана и быть там основным (у Милана на две позиции в центре защиты 3-4 равноценных кандидата, при этом нет основной пары, постоянно идет конкуренция за место в основе), лучше выбрать клуб из АПЛ, у которого будет доступна вакантная опция основного ЦЗ.

Денис: Я считаю, что ему нужно в Баварию.

Gianluigi Buffon: Ему нужно оставаться в АПЛ.

Руслан: Понакупали уже «кучу», а играть некому...им бы сыграться, а они ищут шевченков.

И: Лучше в Ливерпуль, но как вижу Ливерпулю никто не нужен!

PullBen: неплохой вариант, но думаю лучше дождаться предложений от других клубов, возможно будет что-то интереснее. Милан это легендарный клуб, но сейчас он далеко не тот, что был при Шевченко.

DaVinci: Новый Мальдини?). Если Милан действительно планирует какой-нибудь интересный проект, то стоит рассмотреть такой вариант)

Andromed: На самом деле неплохой вариант, если руководство клуба обновит немного состав и, возможно, сменит тренера, то может Милан и вернется на прежний уровень.