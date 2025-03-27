27 марта на «Эстади Олимпико» пройдет матч 27-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Осасуной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда всегда ставит перед собой максимальные цели. И прошлый сезон был ожидаемо оценен как провал - уступили лидерство в Ла Лиге вечному конкуренту, мадридскому Реалу, и остались без трофеев в других турнирах. Такого не простили даже Хави, безусловной местной легенды - но как футболиста. Более опытный именно как тренер Флик успел выиграть титул, выиграв Суперкубок Испании, где его подопечные оказались сильнее Атлетика и Реала.

Сейчас идет борьба за более статусные призы. Пока что не понятно, кто фаворит в кубке - первый, домашний полуфинале на своем поле закончили 4:4 с Атлетико. Зато его же обыграли в предыдущем матче Примеры, хотя там до 72-й минуты соперник вел 2:0 - а закончилось все 4:2 в пользу гостей из Каталонии. Ну и в Лиге чемпионов, дважды победив Бенфику, клуб вышел в четвертьфинал, где сыграет против не самого сложного соперника - дортмундской Боруссии.

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Осасуна

Клуб был довольно долгое время типично тренерским. Им на протяжении немалого отрезка руководил Аррасате, что начинал с того, что вывел подопечных из Сегунды, а в 2023-м году закончил на 7-й позиции в Примере, параллельно дойдя до финала кубка страны. Но следующий сезон сразу не задался. Испанцы проиграли в квалификации Лиги конференций от первого же соперника. А в чемпионате откатились на 11-е место.

Закономерно, что в летнее межсезонье в Памплоне появился новый наставник - Висенте Морено. Но после уверенного начала его подопечные постепенно теряли позиции в Ла Лиге. Да и в кубке, выбив одного соседа, Атлетик, потом проиграли Реалу Сосьедад. Остается просто доиграть сезон в Примере. Там нет побед в 5 турах кряду - правда, с мадридским Реалом ухитрились закончить 1:1.

Статистика личных встреч

В сентябре аутсайдер вдруг выиграл 4:2 - при том, что до этого взял только одну ничью в 9 предыдущих очных матчах, в том числе в 6 кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе хозяев поля, причем довольно легкой. Гости сейчас не в форме, тут стоит ставить на победу фаворита с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,75).