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Чемпионат Испании
Барселона
27.03.2025 22:00 – FT 3 : 0
Осасуна
Проведения матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба
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Испания
27 марта 2025, 23:59 | Обновлено 28 марта 2025, 01:07
432
0

Барселона разгромила Осасуну и стала единоличным лидером Ла Лиги

Голы забили Ферран Торрес, Дани Ольмо, Роберт Левандовски

27 марта 2025, 23:59 | Обновлено 28 марта 2025, 01:07
432
0
Барселона разгромила Осасуну и стала единоличным лидером Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта в 22:00 состоялся перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» разгромила «Осасуну» со счетом 3:0 на Эстадио Олимпико.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Проведение матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба.

Голы Феррана Торреса и Дани Ольмо (с пенальти) принесли Барселоне перевес в первом тайме, после перерыва забил Роберт Левандовски, вышедший на замену.

Барселона набрала 63 очка и стала единоличным лидером чемпионата Испании.

Лидеры Ла Лиги: Барселона (63), Реал (60), Атлетико (56), Атлетик (52), Вильярреал, Бетис (по 44).

Ла Лига. 27-й тур, 27 марта

Барселона – Осасуна – 3:0

Голы: Ферран Торрес, 11, Дани Ольмо, 21 (пен), Левандовски, 77

Барселона: Щенсны, Бальде (Мартин, 83), Мартинес, Эрик Гарсия, Кунде, Педри (Виктор, 84), де Йонг (Торре, 46), Ольмо (Лопес, 28), Гави, Ферран Торрес (Левандовски, 68), Ямаль

Осасуна: Эррера, Хуан Крус, Эррандо, Катена, Аресо (Пенья, 84), Арнаис (Бойомо, 46), Муньос (Рубен Гарсия, 34), Ибаньес, Монкайола, Орос (Мойсес Гомес, 61), Рауль Гарсия (Будимир, 60)

Предупреждения: Эрик Гарсия, 40 – Катена, 38, Хуан Крус, 50

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Дани Ольмо (Барселона).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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