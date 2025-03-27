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Испания
27 марта 2025, 22:50 | Обновлено 27 марта 2025, 23:03
173
0

ВИДЕО. Голы Феррана Торреса и Дани Ольмо. Барселона получила перевес

27 марта проходит перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.

27 марта 2025, 22:50 | Обновлено 27 марта 2025, 23:03
173
0
ВИДЕО. Голы Феррана Торреса и Дани Ольмо. Барселона получила перевес
Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта в 22:00 проходит перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» принимает «Осасуну» на Эстадио Олимпико.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Проведение матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба.

Голы Феррана Торреса и Дани Ольмо (с пенальти) принесли Барселоне перевес в первом тайме (2:0).

ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 11 мин

ГОЛ! 2:0. Дани Ольмо, 21 мин (пен)

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Барселона Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Осасуна видео голов и обзор Дани Ольмо пенальти Ферран Торрес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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