27 марта в 22:00 состоялся перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» разгромила «Осасуну» со счетом 3:0 на Эстадио Олимпико.

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Проведение матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба.

Быстрые голы Феррана Торреса и Дани Ольмо (с пенальти) принесли Барселоне перевес в первом тайме, после перерыва забил Роберт Левандовски, вышедший на замену.

Барселона набрала 63 очка и стала единоличным лидером чемпионата Испании.

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Ла Лига. 27-й тур, 27 марта

Барселона – Осасуна – 3:0

Голы: Ферран Торрес, 11, Дани Ольмо, 21 (пен), Левандовски, 77

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 11 мин

ГОЛ! 2:0. Дани Ольмо, 21 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Роберт Левандовски, 77 мин