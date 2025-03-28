Барселона – Осасуна – 3:0. Каталонское начало. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор перенесенного поединка 27-го тура чемпионата Испании
27 марта в 22:00 состоялся перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» разгромила «Осасуну» со счетом 3:0 на Эстадио Олимпико.
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Проведение матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба.
Быстрые голы Феррана Торреса и Дани Ольмо (с пенальти) принесли Барселоне перевес в первом тайме, после перерыва забил Роберт Левандовски, вышедший на замену.
Барселона набрала 63 очка и стала единоличным лидером чемпионата Испании.
Ла Лига. 27-й тур, 27 марта
Барселона – Осасуна – 3:0
Голы: Ферран Торрес, 11, Дани Ольмо, 21 (пен), Левандовски, 77
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 11 мин
ГОЛ! 2:0. Дани Ольмо, 21 мин (пен)
ГОЛ! 3:0. Роберт Левандовски, 77 мин
События матча
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