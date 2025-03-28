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Чемпионат Испании
Барселона
27.03.2025 22:00 – FT 3 : 0
Осасуна
Проведения матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба
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Испания
28 марта 2025, 00:23 | Обновлено 28 марта 2025, 00:52
127
0

Барселона – Осасуна – 3:0. Каталонское начало. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного поединка 27-го тура чемпионата Испании

28 марта 2025, 00:23 | Обновлено 28 марта 2025, 00:52
127
0
Барселона – Осасуна – 3:0. Каталонское начало. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта в 22:00 состоялся перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» разгромила «Осасуну» со счетом 3:0 на Эстадио Олимпико.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Проведение матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба.

Быстрые голы Феррана Торреса и Дани Ольмо (с пенальти) принесли Барселоне перевес в первом тайме, после перерыва забил Роберт Левандовски, вышедший на замену.

Барселона набрала 63 очка и стала единоличным лидером чемпионата Испании.

Ла Лига. 27-й тур, 27 марта

Барселона – Осасуна – 3:0

Голы: Ферран Торрес, 11, Дани Ольмо, 21 (пен), Левандовски, 77

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Ферран Торрес, 11 мин

ГОЛ! 2:0. Дани Ольмо, 21 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Роберт Левандовски, 77 мин

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Дани Ольмо (Барселона).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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