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Чемпионат Испании
Барселона
27.03.2025 22:00 - : -
Осасуна
Проведения матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 марта 2025, 20:12 | Обновлено 27 марта 2025, 20:19
86
0

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 марта в 22:00 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги

27 марта 2025, 20:12 | Обновлено 27 марта 2025, 20:19
86
0
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта в 22:00 состоится перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» будет принимать «Осасуна» на Эстадио Олимпико.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Проведение матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба.

Лидеры Ла Лиги: Барселона, Реал (по 60), Атлетико (56), Атлетик (52), Вильярреал, Бетис (44).

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.

Барселона – Осасуна
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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