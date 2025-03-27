Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 марта в 22:00 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги
27 марта в 22:00 состоится перенесенный матч 27-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» будет принимать «Осасуна» на Эстадио Олимпико.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Проведение матча планировалось на 8 марта, но игру перенесли из-за смерти врача каталонского клуба.
Лидеры Ла Лиги: Барселона, Реал (по 60), Атлетико (56), Атлетик (52), Вильярреал, Бетис (44).
Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится видеосервисом MEGOGO.
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