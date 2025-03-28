Флик нашел виновных в травме Дани Ольмо

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал разгромную победу над «Осасуной» (3:0) в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги.

«Мы просили Лигу перенести матч на другую дату. Это тяжелый путь. Команда находится в очень хорошей форме, но у нас насыщенный календарь. Впереди еще много матчей.

Своими игроками я могу только гордиться. Но опять же скажу, что этот день был не лучшим для проведения матча. Мы потеряли Дани Ольмо. Это очень высокая цена.

Гави провел очень хороший матч. Я доволен его игрой. После тяжелой травмы он выходит на поле и демонстрирует фантастический результат».

Благодаря голам Торреса, Ольмо и Левандовски «Барселона» разгромила «Осасуну».