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  4. Флик нашел виновных в травме Дани Ольмо
Испания
28 марта 2025, 01:25 |
294
0

Флик нашел виновных в травме Дани Ольмо

Игрок травмировался в матче Ла Лиги

28 марта 2025, 01:25 |
294
0
Флик нашел виновных в травме Дани Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал разгромную победу над «Осасуной» (3:0) в перенесенном матче 27-го тура Ла Лиги.

«Мы просили Лигу перенести матч на другую дату. Это тяжелый путь. Команда находится в очень хорошей форме, но у нас насыщенный календарь. Впереди еще много матчей.

Своими игроками я могу только гордиться. Но опять же скажу, что этот день был не лучшим для проведения матча. Мы потеряли Дани Ольмо. Это очень высокая цена.

Гави провел очень хороший матч. Я доволен его игрой. После тяжелой травмы он выходит на поле и демонстрирует фантастический результат».

Благодаря голам Торреса, Ольмо и Левандовски «Барселона» разгромила «Осасуну».

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Ханс-Дитер Флик чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Осасуна Барселона - Осасуна
Александр Сильченко Источник: Marca
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