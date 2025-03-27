Экс-игрок Ингульца: «Был момент, когда Поворознюк не отпустил в сборную»

Бывший защитник «Ингульца» Артем Смоляков рассказал о своем пребывании в клубе, а также вспомнил инцидент с президентом Александром Поворознюком:

– Сначала было ВПК-Агро. Тренировался там несколько дней, и меня вроде бы готовы были брать на контракт, но игровую практику не обещали. А в «Ингульце» работали тренеры Игорь Хоменко и Игорь Товкач, которые знали меня по академии и сразу предложили мне идти к ним. Взвесив все, сделал выбор в пользу игровой практики. Сейчас, оглядываясь, могу сказать, что для молодого футболиста это была хорошая возможность получить первый опыт.

– А действительно была история, когда Поворознюк тебя не отпустил в сборную?

– Буду откровенным, такой момент был. У нас как раз тогда были важные матчи со «Львовом» и «Вересом», и в клубе решили, что мне лучше остаться, чем ехать в сборную. Но это, в конце концов, не привело ни к каким конфликтам, все закончилось нормально, – сказал Смоляков.

Украинский защитник на данный момент выступает в составе клуба «Лос-Анджелес» в американской лиге MLS, где провел четыре матча в чемпионате.