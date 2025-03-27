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  4. «Это практически невозможно». Карвахаль озвучил главную цель в Реале
Испания
27 марта 2025, 12:49 |
146
0

«Это практически невозможно». Карвахаль озвучил главную цель в Реале

Дани хочет стать самый титулированым игроком «сливочных»

27 марта 2025, 12:49 |
146
0
«Это практически невозможно». Карвахаль озвучил главную цель в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Легендарный защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль рассказал о своих целях в расположении «сливочных». Испанец заявил, что хочет стать самым титулованным игроком королевского клуба.

«Я мадридист с рождения. Эти месяцы были очень тяжелыми для меня, но я почувствовал, что меня очень любят болельщики команды по всему миру.

Моя цель – стать самым титулованным игроком в истории клуба. Это практически невозможно представить, однако я каждый вечер ложусь спать с мыслью об этом. Она заставляет себя чувствовать себя счастливым», – сказал Дани.

Данные Карвахаль выиграл 27 трофеев вместе с «Реалом», включая шесть титулов Лиги чемпионов.

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Дани Карвахаль Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
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