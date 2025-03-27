«Это практически невозможно». Карвахаль озвучил главную цель в Реале
Дани хочет стать самый титулированым игроком «сливочных»
Легендарный защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль рассказал о своих целях в расположении «сливочных». Испанец заявил, что хочет стать самым титулованным игроком королевского клуба.
«Я мадридист с рождения. Эти месяцы были очень тяжелыми для меня, но я почувствовал, что меня очень любят болельщики команды по всему миру.
Моя цель – стать самым титулованным игроком в истории клуба. Это практически невозможно представить, однако я каждый вечер ложусь спать с мыслью об этом. Она заставляет себя чувствовать себя счастливым», – сказал Дани.
Данные Карвахаль выиграл 27 трофеев вместе с «Реалом», включая шесть титулов Лиги чемпионов.
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