«Это практически невозможно». Карвахаль озвучил главную цель в Реале

Легендарный защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль рассказал о своих целях в расположении «сливочных». Испанец заявил, что хочет стать самым титулованным игроком королевского клуба.

«Я мадридист с рождения. Эти месяцы были очень тяжелыми для меня, но я почувствовал, что меня очень любят болельщики команды по всему миру.

Моя цель – стать самым титулованным игроком в истории клуба. Это практически невозможно представить, однако я каждый вечер ложусь спать с мыслью об этом. Она заставляет себя чувствовать себя счастливым», – сказал Дани.

Данные Карвахаль выиграл 27 трофеев вместе с «Реалом», включая шесть титулов Лиги чемпионов.