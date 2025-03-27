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Украина. Премьер лига
27 марта 2025, 13:15 |
391
0

Экс-игрок Шахтера: «Понял, что ситуация серьезная, когда пришел в клуб»

Александр Зубков рассказал о своих первых шагах в футболе

27 марта 2025, 13:15 |
391
0
Экс-игрок Шахтера: «Понял, что ситуация серьезная, когда пришел в клуб»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Бывший вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков, который ныне выступает в составе турецкого «Трабзонспора», рассказал о своих первых шагах в футболе:

«Мы играли со многими другими детьми. Однажды ко мне пришел тренер и сказал: «У меня есть команда, если хочешь, приходи, я могу с тобой заниматься». Вот так и началась моя история: мне было всего 5-6 лет.

В то время я одновременно играл в футбол и занимался гимнастикой. Мне было около 7 лет, и я часто уходил с одной практики и шел на другую. Мне было очень тяжело физически, потому что я был еще маленьким ребенком.

Мой отец сказал мне: «Тебе придется сделать выбор. Ты пойдешь либо на гимнастику, либо на футбол». И я выбрал футбол. Понял, что ситуация серьезная, когда пришел в «Шахтер». Мне тогда было всего 12 лет», – вспомнил Зубков.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Александр Зубков чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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