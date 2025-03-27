Экс-игрок Шахтера: «Понял, что ситуация серьезная, когда пришел в клуб»

Бывший вингер донецкого «Шахтера» Александр Зубков, который ныне выступает в составе турецкого «Трабзонспора», рассказал о своих первых шагах в футболе:

«Мы играли со многими другими детьми. Однажды ко мне пришел тренер и сказал: «У меня есть команда, если хочешь, приходи, я могу с тобой заниматься». Вот так и началась моя история: мне было всего 5-6 лет.

В то время я одновременно играл в футбол и занимался гимнастикой. Мне было около 7 лет, и я часто уходил с одной практики и шел на другую. Мне было очень тяжело физически, потому что я был еще маленьким ребенком.

Мой отец сказал мне: «Тебе придется сделать выбор. Ты пойдешь либо на гимнастику, либо на футбол». И я выбрал футбол. Понял, что ситуация серьезная, когда пришел в «Шахтер». Мне тогда было всего 12 лет», – вспомнил Зубков.