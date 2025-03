Фанаты раскритиковали Кевина де Брюйне после победы над Украиной

Сборная Бельгии сумела совершить камбэк в плей-офф Лиги наций – подопечные Руди Гарсии разгромили Украину со счетом 3:0 и сохранили место в дивизионе А на следующий сезон.

После окончания этого противостояния в социальных сетях стало вирусным видео, на котором капитан хозяев Кевин де Брюйне обращается к своим партнерам с призывом одолеть соперника.

Фанаты бельгийской команды раскритиковали игрока «Манчестер Сити» за то, что он общался на английском языке. Дело в том, что в 2022 году футболисты и тренерский штаб сборной договорились, что в лагере Бельгии будут общаться только на французском или нидерландском языках.

Несмотря на недовольство болельщиков, яркая речь Кевина помогла его команде одолеть Украину и остаться в элитном дивизионе Лиги наций.

ВИДЕО. Речь Кевина де Брюйне на английском языке перед матчем с Украиной

Kevin De Bruyne’s inspirational team talk to his Belgium team-mates before they overturned a two goal deficit to overcome Ukraine! 🤴🇧🇪



“WE ARE GOING TO WIN!” pic.twitter.com/cPHAVpXt5X