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  4. Фанаты раскритиковали Кевина де Брюйне после победы над Украиной
Лига наций
27 марта 2025, 12:59 |
77
0

Фанаты раскритиковали Кевина де Брюйне после победы над Украиной

Болельщики недовольны, что капитан говорил на английском языке

27 марта 2025, 12:59 |
77
0
Фанаты раскритиковали Кевина де Брюйне после победы над Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Сборная Бельгии сумела совершить камбэк в плей-офф Лиги наций – подопечные Руди Гарсии разгромили Украину со счетом 3:0 и сохранили место в дивизионе А на следующий сезон.

После окончания этого противостояния в социальных сетях стало вирусным видео, на котором капитан хозяев Кевин де Брюйне обращается к своим партнерам с призывом одолеть соперника.

Фанаты бельгийской команды раскритиковали игрока «Манчестер Сити» за то, что он общался на английском языке. Дело в том, что в 2022 году футболисты и тренерский штаб сборной договорились, что в лагере Бельгии будут общаться только на французском или нидерландском языках.

Несмотря на недовольство болельщиков, яркая речь Кевина помогла его команде одолеть Украину и остаться в элитном дивизионе Лиги наций.

ВИДЕО. Речь Кевина де Брюйне на английском языке перед матчем с Украиной

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Лига наций сборная Бельгии по футболу сборная Украины по футболу Бельгия - Украина Кевин де Брюйне
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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