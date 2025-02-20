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Чемпионат Англии
Астон Вилла
19.02.2025 21:30 – FT 2 : 2
Ливерпуль
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Англия
20 февраля 2025, 00:27 |
58
0

Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2. Салах тянет как может. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ 2024/25

20 февраля 2025, 00:27 |
58
0
Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2. Салах тянет как может. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля состоялся матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Звездный Мохамед Салах оформил для мерсисайдцев гол + ассист, но этого не хватило для победы.

АПЛ 2024/25. 29-й тур, 19 февраля

Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2

Голы: Тилеманс, 38, Уоткинс, 45+3 – Салах, 29, Александер-Арнольд, 61

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Астон Вилла Ливерпуль Астон Вилла - Ливерпуль Мохамед Салах Юри Тилеманс Олли Уоткинс Трент Александер-Арнольд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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