19 февраля состоялся матч 29-го тура АПЛ 2024/25 между командами Астон Вилла и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Звездный Мохамед Салах оформил для мерсисайдцев гол + ассист, но этого не хватило для победы.

АПЛ 2024/25. 29-й тур, 19 февраля

Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2

Голы: Тилеманс, 38, Уоткинс, 45+3 – Салах, 29, Александер-Арнольд, 61

Видеообзор матча: