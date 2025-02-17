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19.02.2025 21:30 - : -
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17 февраля 2025, 21:19 | Обновлено 17 февраля 2025, 21:20
163
0

Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 февраля в 21:30 по Киеву

17 февраля 2025, 21:19 | Обновлено 17 февраля 2025, 21:20
163
0
Астон Вилла – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В среду, 19 февраля, состоится матч 29-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок

Астон Вилла

«Астон Вилла» замедлила свой ход. Команда не выигрывала в последних четырех матчах АПЛ – поражение от «Вулверхэмптона» (0:2) и ничьи с Арсеналом (2:2), «Вест Хэмом» (1:1) и в предыдущем туре с «Ипсвичем» (1:1). В турнирной таблице команда занимает 9 место, набрав 38 очков. «Астон Вилла» в текущем сезоне проиграла на своем поле всего один матч. Команда Унаи Эмери забивает в последних 10 домашних матчах подряд. А вот последняя домашняя победа состоялась еще в начале января. «Астон Вилла» со счетом 2:1 взяла верх над «Лестером».

Ливерпуль

«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ. Команда Арне Слота набрала 60 очков и опережает «Арсенал» на 7 баллов. Из последних пяти матчей «Ливерпуль» не выиграл только один. Поединок с «Эвертоном» закончился вничью 2:2. «Ливерпуль» упустил победу, пропустив на 8-й компенсированной минуте. В предыдущем туре подопечные Слота обыграли «Вулверхэмптон» (2:1). Примечательно, что за весь второй тайм игроки «Ливерпуля» не нанесли ни одного удара в сторону ворот соперника. «Ливерпуль» является единственной командой АПЛ, которая не проигрывала в гостях. В целом у «Ливерпуля» всего одно поражение в 25 матчах.

Личные встречи

В матче первого круга «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:0. Предыдущая встреча команд на поле «Астон Виллы» закончилась вничью 3:3.

«Астон Вилла» – «Ливерпуль»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Астон Вилла» забивает в среднем по 1,62 гола за игру. Средняя результативность «Ливерпуля» в гостях составляет 2,62 гола за матч.

Возможные составы

  • «Астон Вилла»: Мартинес, Матсен, Мингс, Дисаси, Гарсия, МакГин, Тилеманс, Мален, Роджерс, Рэшфорд, Уоткинс.
  • «Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Ван Дайк, Конате, Робертсон, Макалистер, Гравенберг, Собослай, Салах, Нуньес, Луис Диас.

Прогноз

Средняя результативность команд находится на высоком уровне. Возможен вариант с тотал больше 3,5. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,3.

Прогноз Sport.ua
Астон Вилла
19 февраля 2025 -
21:30
Ливерпуль
Тотал больше 3,5 2,3 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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