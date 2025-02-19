19.02.2025 21:30 - : -
Англия19 февраля 2025, 12:25 |
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Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии
19 февраля 2025, 12:25 |
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В среду, 19 февраля, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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