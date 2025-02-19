В среду, 19 февраля, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция