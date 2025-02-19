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Чемпионат Англии
Астон Вилла
19.02.2025 21:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 февраля 2025, 12:25 |
51
0

Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 февраля в 21:30 матч чемпионата Англии

19 февраля 2025, 12:25 |
51
0
Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
BBC

В среду, 19 февраля, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Астон Вилла – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Ливерпуль
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Трансляция матча В эфире

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Ливерпуль Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Астон Вилла - Ливерпуль
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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